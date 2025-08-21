الرياض - كتبت رنا صلاح - يعاني الكثير من الأشخاص من ضعف النظر مع مرور الوقت، وقد أوضح المتخصصون أن السبب لا يقتصر فقط على العوامل الوراثية، بل إن النظام الغذائي يلعب دورًا جوهريًا في صحة العين. فعدم تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن الضرورية قد يساهم بشكل كبير في تدهور البصر. ومن هنا تأتي أهمية التركيز على نظام غذائي متوازن يمد العين بما تحتاجه من عناصر أساسية.

«لو بتعاني من ضعف النظر؟».. اعرف أسرع الأطعمة اللي هتدعم صحة عينيك وتحسن الرؤية بشكل طبيعي ومضمون!

1. الخضروات والفواكه

الخضروات الورقية مثل السبانخ، الجرجير، الكرنب، إضافة إلى الفواكه الغنية بالفيتامينات مثل البرتقال، الكيوي، التوت، والفراولة، كلها مصادر رائعة لمضادات الأكسدة والفيتامينات (خصوصًا فيتامين C) التي تساعد على حماية العين من الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا.

2. المكسرات والبذور

البندق، اللوز، عين الجمل، والفول السوداني تحتوي على نسب عالية من فيتامين E والزيوت الطبيعية الصحية، وهي عناصر تلعب دورًا مهمًا في تقليل فرص الإصابة بإعتام عدسة العين، فضلًا عن تعزيز صحة أنسجة العين.

3. الأسماك الدهنية

من أبرز الأطعمة المفيدة لصحة النظر، حيث تحتوي أسماك التونة، السلمون، والسردين على أحماض أوميغا-3 الدهنية التي تساهم في ترطيب العين والوقاية من متلازمة جفاف العين، كما تحمي من التنكس البقعي المرتبط بتقدم العمر.

4. البيض

يعد البيض مصدرًا متكاملًا لعناصر غذائية هامة للعين مثل فيتامين A، اللوتين، الزياكسانثين، والزنك. هذه العناصر تحمي العين من أمراض خطيرة كالتنكس البقعي وإعتام عدسة العين، كما تدعم صحة الشبكية بشكل عام.

أطعمة أخرى مفيدة للبصر

الألبان ومشتقاتها: تحتوي على فيتامين A والزنك، حيث يساعد الزنك على نقل فيتامين A من الكبد إلى شبكية العين ليستخدم في إنتاج مادة “الميلانين” التي تحمي أنسجة العين.

تحتوي على فيتامين A والزنك، حيث يساعد الزنك على نقل فيتامين A من الكبد إلى شبكية العين ليستخدم في إنتاج مادة “الميلانين” التي تحمي أنسجة العين. الجزر: غني بفيتامين A وبيتا كاروتين، وهما عنصران أساسيان للحفاظ على صحة سطح العين والوقاية من التهاباتها ومضاعفاتها.

غني بفيتامين A وبيتا كاروتين، وهما عنصران أساسيان للحفاظ على صحة سطح العين والوقاية من التهاباتها ومضاعفاتها. البطاطا الحلوة: تحتوي أيضًا على فيتامين A بكميات وفيرة، وتُعد خيارًا رائعًا لدعم الرؤية الليلية والوقاية من جفاف العين.

صحة العين تبدأ من طبقك اليومي. فالاعتماد على نظام غذائي غني بالخضروات والفواكه الطازجة، المكسرات، الأسماك، البيض، والأطعمة الغنية بفيتامين A والزنك، يمثل خط الدفاع الأول للحفاظ على قوة النظر والوقاية من أمراض العيون مع التقدم في العمر.