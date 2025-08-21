«كنز رباني لا يقدر بثمن».. عشبة سحرية تقضي على آلام الشديد بملعقة واحدة فقط!! – ياريتني عرفتها من زمان

الرياض - كتبت رنا صلاح - تحدث مواطن سعودي عن تجربته مع شجرة النيم، مؤكدًا أنها من النباتات التي تحمل خصائص صحية استثنائية تجعلها جديرة بالزراعة في المنازل وأوضح أن هذه الشجرة لا تقتصر فوائدها على طرد البعوض والحشرات فحسب، بل يمكن أن تساعد أيضًا في تخفيض مستويات السكر في الدم، وهو ما يجعلها خيارًا واعدًا لمرضى السكري.

تشتهر شجرة النيم بقدرتها على القضاء على العديد من الحشرات الضارة، حيث يستخدم مستخلص أوراقها في صناعة مبيدات طبيعية آمنة ويسهم ذلك في الحد من انتشار البعوض والذباب والصراصير، ما يمنحها قيمة إضافية للمزارعين وللمنازل على حد سواء، خصوصًا في المناطق السكنية.

فوائد صحية لمرضى السكري والآلام المزمنة

تشير دراسات طبية إلى أن مستخلصات النيم قد تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يعزز من أهميتها في دعم صحة مرضى السكري، كما يعتقد بعض الخبراء أن تناول ملعقة صغيرة من أوراق النيم يمكن أن يساهم في التخفيف من الأوجاع وتحسين الصحة العامة، وهو ما دفع البعض إلى التوصية بتجربتها كعلاج طبيعي مكمّل.

استخدامات علاجية متعددة

لا تقتصر فوائد النيم على مكافحة الحشرات أو ضبط مستوى السكر، بل تستخدم أيضًا في تعزيز المناعة وصحة الجلد، إلى جانب دورها في الطب التقليدي لعلاج أمراض متنوعة، هذه الخصائص جعلتها واحدة من أكثر النباتات التي تحظى باهتمام الباحثين في مجال الطب البديل.

يشجع مختصون على زراعة شجرة النيم كخيار بيئي وصحي في آن واحد، معتبرين أنها تمثل إضافة قيمة لأي حديقة منزلية ورغم الفوائد العديدة المرتبطة بها، يظل من الضروري الاعتماد على مزيد من الدراسات العلمية لتأكيد تلك الاستخدامات وضمان الاستفادة المثلى منها.