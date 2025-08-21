الرياض - كتبت رنا صلاح - يعزز الالتزام بتناول أطعمة طبيعية صحة القولون ويقلل من احتمالات الإصابة بالأورام ويؤدي النظام الغذائي الغني بالمكونات المفيدة إلى تنقية الجسم من السموم وتحسين حركة الأمعاء وتوفير حماية خلوية مستمرة ضد أي تغيرات ضارة

احم جهازك الهضمي من غير دواء ثمانية أطعمة تقوي القولون وتحميه من الأخطار

يؤدي تناول الألياف بشكل مستمر إلى تقليل بقاء الفضلات في القولون ويساهم ذلك في تقليل تعرض الخلايا للمواد الضارة التي قد تضعف الأنسجة الداخلية وتؤدي إلى أمراض مزمنة

إدخال الشوفان في الإفطار لمنح الجسم بداية مغذية

تحضير الوجبات باستخدام العدس أو الحمص أو الفاصوليا

اختيار السبانخ أو الجرجير ضمن الأطعمة اليومية

تناول التفاح أو الإجاص دون تقشير لزيادة الألياف

تناول مضادات الأكسدة لدعم الخلايا

يساعد وجود مضادات الأكسدة في تقوية الدفاعات الطبيعية للجسم ويقلل من التأثير الضار للجذور الحرة التي قد تؤدي إلى تغييرات خلوية غير مرغوبة داخل القولون

أكل التوت الطازج أو المجمد في أوقات الراحة أو كوجبة خفيفة

إضافة الكركم إلى الأطعمة المشوية أو المسلوقة بانتظام

شرب الشاي الأخضر يوميا لتحفيز المناعة والوظائف الهضمية

تناول اللوز النيء أو الجوز لدعمهما الخلايا بمركبات طبيعية

الحصول على الكالسيوم وفيتامين د لتعزيز القولون

يساهم الكالسيوم في تقوية جدار القولون بينما ينظم فيتامين د عملية انقسام الخلايا مما يقلل من التغيرات التي قد تؤدي إلى ظهور أورام داخل الجهاز الهضمي

تناول الزبادي الطبيعي بشكل يومي ضمن الوجبات الأساسية

اختيار الجبن قليل الدسم كإضافة ثابتة في النظام الغذائي

تناول سمك السردين أو السلمون الغني بالعناصر المهمة

الخروج إلى الهواء الطلق صباحا للاستفادة من أشعة الشمس

تؤثر العادات الغذائية الصحية في وقاية القولون من الأمراض الخطيرة وتساعد هذه الأطعمة على بناء نظام مناعي قوي وتحسين أداء الجهاز الهضمي مما يوفر بيئة داخلية نظيفة وخالية من المسببات الخطرة دون الحاجة إلى مكملات أو أدوية