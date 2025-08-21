الرياض - كتبت رنا صلاح - يرتبط اسم القهوة السوداء عند الكثير من الناس بزيادة النشاط والتركيز ولكن في السنوات الأخيرة ظهرت معلومات عديدة تشير إلى أن تناول القهوة السوداء قد يساهم في حرق الدهون والمساعدة على خسارة الوزن فهل هذه الادعاءات صحيحة وهل فعلاً يمكن الاعتماد على القهوة السوداء كوسيلة طبيعية لدعم عملية التمثيل الغذائي هذا ما سنتناوله بالتفصيل

هل القهوة السوداء تحرق الدهون فعلاً

تحتوي القهوة السوداء على الكافيين الذي يعد من المنشطات الطبيعية التي تؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي كما يساعد على تنشيط عملية الأيض وبالتالي يمكن أن يكون له تأثير على معدل حرق السعرات الحرارية في الجسم

الكافيين يرفع من معدل النشاط البدني ويزيد من حرق الطاقة

يساعد في تحفيز الجهاز العصبي لإفراز الأدرينالين

يساهم في تعزيز قدرة الجسم على استخدام الدهون كمصدر للطاقة

يؤدي إلى رفع معدل الأيض الأساسي ولو لفترة مؤقتة

القهوة السوداء قبل التمارين الرياضية

يفضل بعض الرياضيين تناول القهوة السوداء قبل أداء التمارين الرياضية بهدف زيادة التركيز وتحسين الأداء البدني وقد أظهرت بعض الدراسات أن هذا الأمر يمكن أن يساعد على زيادة قدرة الجسم على حرق الدهون أثناء النشاط البدني

تمنح طاقة فورية وتحفز النشاط خلال التمارين

تزيد من معدل حرق الدهون في جلسات التدريب المكثفة

تحسن التركيز العقلي والأداء الرياضي

تقلل من الإحساس بالتعب أثناء المجهود البدني

شروط الاستفادة من القهوة السوداء دون ضرر

لتحقيق الفوائد المحتملة للقهوة السوداء في دعم حرق الدهون يجب الانتباه إلى بعض النقاط الهامة حيث أن الإفراط في تناولها أو خلطها بمكونات أخرى قد يؤدي إلى نتائج عكسية على الصحة

تناولها بدون سكر أو مبيضات للحفاظ على فعاليتها

شرب كوب إلى كوبين يومياً فقط لتفادي الآثار الجانبية

تجنب تناولها قبل النوم لتفادي اضطرابات النوم

يُفضل تناولها صباحاً أو قبل التمرين لتحقيق أفضل نتيجة

يمكن اعتبار القهوة السوداء من المشروبات الداعمة لحرق الدهون عندما تستهلك باعتدال وضمن نظام غذائي صحي إلا أن الاعتماد عليها وحدها لا يحقق خسارة الوزن المرجوة ويجب دمجها مع نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني المنتظم