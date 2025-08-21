الرياض - كتبت رنا صلاح - يعاني الكثير من الأشخاص من قشرة الشعر، فهي من المشكلات الشائعة التي تسبب الحكة والإحراج، وتنتج عن جفاف فروة الرأس أو استخدام منتجات غير مناسبة للشعر، إذا كنت تبحث عن طريقة طبيعية وسريعة للتخلص من القشرة خلال أسبوع، فجرب وصفة خل التفاح، المعروف بخصائصه المضادة للفطريات وتنظيم درجة حموضة فروة الرأس.

مكون طبيعي للتخلص من قشرة الشعر في أسبوع

بحسب ما ذكره موقع «تايمز أوف إنديا»، فهناك الكثير من فوائد خل التفاح لقشرة الشعر، وهي كما يلي:

يقتل الفطريات: يحتوي خل التفاح على خصائص مضادة للفطريات، مما يساعد في القضاء على الفطريات التي تسبب القشرة.

ينظم درجة حموضة فروة الرأس: يساهم خل التفاح في استعادة التوازن الطبيعي لفروة الرأس، وبالتالي يقلل من إنتاج الزيوت الزائدة أو الجفاف.

يزيل تراكم المنتجات والشوائب: يُعتبر خل التفاح منظفًا طبيعيًا يعمل على إزالة بقايا الشامبو والبلسم التي يمكن أن تسد المسام وتزيد من مشكلة القشرة.

يعزز صحة الشعر: إلى جانب التخلص من القشرة، فإن خل التفاح يترك الشعر لامعًا وصحيًا.

طريقة استخدام خل التفاح للتخلص من القشرة في أسبوع

اخلط نصف كوب من خل التفاح مع نصف كوب من الماء الدافئ في زجاجة رذاذ.

قسّم شعرك إلى أقسام، ورش الخليط مباشرة على فروة الرأس.

دلك فروة رأسك بلطف باستخدام أطراف أصابعك لمدة 5-10 دقائق لتحفيز الدورة الدموية وضمان امتصاص الخليط.

اتركه على شعرك لمدة 15-20 دقيقة.

بعد ذلك، اشطف شعرك بالماء الدافئ ومن ثم اغسله بشامبو طبيعي خالٍ من المواد الكيميائية.

استخدم هذه الوصفة 2-3 مرات خلال الأسبوع لتحصل على نتائج فعالة.

نصائح إضافية

استخدم زيت جوز الهند أو زيت شجرة الشاي مرة واحدة أسبوعيًا لترطيب فروة الرأس ومحاربة الجفاف.