إن اعتماد نظام غذائي يعتبر من الأمور الهامة على الجميع وتحديدًا في شهر رمضان المبارك حيث تكثر الوجبات الشهية المختلفة التي يقبل عليها الناس بنهم شديد، الأمر الذي يؤدي إلى مضاعفات خطيرة وبالتحديد لمرضى السكري مع احتمالية حدوث خلل في مستويات السكر بالدم ولذلك قام الدكتور حسام موافي استشاري الحالات الحرجة في مستشفى القصر العيني بتوجيه النصح إليهم وهذا مانتعرف عليه من خلال هذا المقال.

حسام موافي يحذر من تناول هذا الجزء في الدجاج.. يرفع السكر للسماء

أوضح الدكتور حسام موافي استشاري الحالات الحرجة في القصر العيني أن تناول الدجاج من الأمور الهامة للغاية التي تمد مرضى السكر بالبروتين وخاصة لمرضى السكري إلا أن هناك جزء منه يجب عدم تناوله لسبب قد لا يعرفه البعض.

حيث أوضح الدكتور عبر برنامج ربي زدني علما الذي يذاع عبر قناة صدى البلد والذي يشير إلى أن الذين يعانون من مرض السكر لا ينبغي لهم تناول جلد الدجاج لاحتوائه على كمية كبيرة من الدهون المشبعة التي تشكل خطورة عليهم.

كما أكد موافي على أن دخول كميات كبيرة من السعرات الحرارية إلى جسم مرضى السكر يعد بمثابة خطورة كبيرة عليهم لأنه يؤدي إلى خلل في مستويات السكر حيث يحتوي جرام واحد من الدهون على 9 جرام من السعرات الحرارية.