الرياض - كتبت رنا صلاح - قد تتصور أن البقاء دائما بدون ماء لسنوات طويلة من المستحيلات داخل عالم النبات، لكن الطبيعة تُدهشنا دائما بما لا يُعقل! سنتحدث اليوم عن نبات خارق، يمكنه الصمود لمئات السنين بدون أي قطرة ماء، ويعود مرة أخرى للحياة بمجرد أن تلامسه الرطوبة! ذلك النبات العجيب لا يُذهل العلماء فقط بقدرته العالية والفريدة على التحمل، بل يُستعمل أيضًا في صناعة أدوية كثيرة جدا والعديد من العلاجات الطبيعية بسبب ما يحتويه هذا النبات من مركبات نادرة ونشطة فكيف يعيش؟ وأين ينمو؟ ولماذا أصبح محور اهتمام شركات الأدوية؟ الإجابات مفصلة داخل السطور القادمة في رحلة ممتعة في أسرار النبات الذي لا يموت!.

نبات يعيش مئات السنين بدون ماء… وبيستخدم في صناعة أدوية كتيرة!!

نبات الكفغان يعتبر من النباتات الغريبة المختلفة، كما أنه يكون ملفت للأنظار وذلك بسبب قدرته الكبيرة على تحمل الظروف المناخية المتنوعة، حيث أنه يمتلك القدرة على التكيف مع الظروف الجافة وأيضا يمكن البقاء على قيد الحياة لعدة سنوات بدون ماء بل يمكن أيضا أن يفقد 95% من محتواه من الرطوبة دون أن يتعرض للتلف أو لأي أضرار، وذلك النوع من النباتات يتميز بأوراقه الخضراء الرقيقة، كما أنه ينمو في التربة الرملية الجافة، ويستطيع أن يعيش تحت أشعة شمس شديدة.

كيفية استخدام نبات الكفغان

هل تدركوا بأن الموطن الأصلي لذلك النوع من النباتات هو جنوب نيومكسيكو إلى غرب تكساس وأمريكا الوسطى، وأيضا هل تدركوا بأن يمكن استخدام ذلك النوع من النباتات في الكثير من الأمور، حيث أن يتم استخدامه عن طريق نقع ملعقة منه في الماء الساخن ويتم استخدام الشاي الناتج منه وذلك لعلاج نزلات البرد والتهاب الحلق، كما أنه أيضا يساعد على تسهيل عملية الولادة ويقوم بامتصاص الطاقة السلبية من الجسم.