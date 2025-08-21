الرياض - كتبت رنا صلاح - على الرغم من وفرتها وسهولة الحصول عليها، إلا أن الغالبية العظمى من الناس لا يدركون قيمة هذه العشبة الحقيقية التي تكاد تُنسى وسط زخام الأعشاب الأخرى. إنها ليست عبارة عن نبات، بل هي كنز طبيعي حقيقي يضم الكثير من الفوائد التي لا تُعد ولا تُحصى، بداية من تقوية الذاكرة وكذلك تنشيط الدماغ، حتى تجديد الحيوية والشباب، عند كبار السن. تلك العشبة المهملة تحمل داخل طياتها أسرارًا مذهلة للغاية من الطب الطبيعي، وقد حان الوقت لاكتشافها ورجوعها إلى مكانتها التي تستحق. فهل أنت متأهب لمعرفة ما هو سر الشباب والنشاط العقلي من داخل الطبيعة!!

فوائد من كترها مش هتعرف تعدها… تعرف على العشبة العجيبة المهملة التي تقوى الذاكرة وتعيد الشيوخ شبابًا بفترة

نجد أن عشبة الجنكة هذه قد اشتهرت في الطب الصيني القديم ونجد أنها كانت ولا زالت تستخدم إلى الآن لحماية الذاكرة ولتنشيطها وزيادة معدل الذكاء فنجد انها تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة المخ.

واحتواء عشبة الجنكة أيضا على مركبات الفلافونويدات جعل لها خصائص ممتازة في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية فنجد أنها تعمل على الحد من التصاق الصفائح الدموية في الجسم.

على جانب آخر قد اشارت ابحاث حديثة أن مستخلص عشبة الجنكة هذا يعمل على تحسين الذاكرة لدى الأفراد الأصحاء البالغين ويحسن من وظائف الانتباه في المخ، ووجد ان تناول هذه العشبة لمدة ثلاث اسابيع متتاليه من شأنه أن يقي من مشاكل مختلفة مثل اضطرابات النوم والقلق ولكن ينصح ألا يتم تناول هذه العشبة إلا باستشارة الطبيب.