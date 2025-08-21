الرياض - كتبت رنا صلاح - الهيل أو ما يسمى بالحبهان عند البعض حيث أنه من الأعشاب الهنديه الذي يدخل في العديد من الاستخدامات الصحيه أو في الوصفات أو في المشروبات حيث يمكنك وضعها على القهوه أو استخدامه كمشروب بمفرده حيث أنه يحتوي على مضادات الأكسدة والحديد والمغنيسيوم والصوديوم وعديد من البروتينات والكالسيوم ويحتوي أيضا على الألياف الطبيعيه فتساعد هذه الفيتامينات والمعادن على الوقايه من العديد من الأمراض والتي سوف نتناولها بالتفصيل خلال هذا المقال عبر موقعنا الزهراء الاخباري.

اكتشفوا سر هذه النبتة السحرية الموجودة في كل منزل، تحميكم من السرطان وتعزز صحة المعدة والأمعاء والكبد،

يساعد الهيل في الوقايه من السرطان حيث انه يمنع انقسام وانتشار الخلايا السرطانيه المتواجده في الجسم.

يساعد أيضا في تحسين الدوره الدموية للجسم الإنسان والحمايه أيضا من حدوث تجلط الدم.

يعمل على خفض نسبه الكوليسترول الضار الموجود في الدم.

يعالج ضغط الدم المرتفع.

يعالج بعض مشكلات الجهاز الهضمي الذي تتسبب في حدوث آلام القولون او المعده.

يساعد أيضا في علاج أمراض اللثه حيث إنه يستخدم كمضاد للالتهابات.

يخفض من نسبه الدهون التي تتراكم على.

موانع استخدام الهيل بافراط

هناك بعض الأمراض التي يجب الحذر منها عند تناول الهيل حيث انه قد يصاب العديد من الاشخاص ببعض الأمراض بسبب تناول هذه العشبه ومن هذه الحالات ما يلي: