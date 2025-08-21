«فوائدها تخطت حدود القارات عشبة سحرية في مطبخك تطهر القولون وتزيل البراز المتحجر!»… فوائدها تخطت الحدود!

الرياض - كتبت رنا صلاح - منذ القدم، استخدم الإنسان الأعشاب الطبيعية كوسيلة فعالة وآمنة للحفاظ على صحته، وقد أثبتت هذه النباتات فعاليتها في دعم وظائف الجسم المختلفة، وعلى رأسها الجهاز الهضمي، وفي ظل تزايد الاعتماد على الأطعمة المصنعة والعادات الغذائية السيئة، أصبح تنظيف القولون أمرا ضروريا للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، وهنا يأتي دور بعض الأعشاب التي تعد من العلاجات الطبيعية التي تساعد في تطهير القولون من السموم والبراز المتحجر، دون الحاجة إلى أدوية قد تترك آثارا جانبية غير مرغوبة.

الزنجبيل: يساعد في تحسين الهضم ويقلل من التهابات وتهيج الأمعاء، ويفضل تناوله كمشروب دافئ أو مضافًا للطعام.

الألوفيرا: تحتوي على مركبات مهدئة تعمل على تقليل الالتهابات وتحسين حركة الأمعاء، وتستخدم كعصير.

عشبة السنا: ملين طبيعي قوي يساعد في التخلص من الفضلات المتراكمة، ويجب استخدامه تحت إشراف طبي لتفادي أي مضاعفات.

الدردار الأحمر: يعمل على علاج الإسهال والإمساك معا، ويهدئ جدار المعدة من الالتهابات والتهيجات.

عشبة الراوند: تسهم في تعزيز حركة الأمعاء وتخفيف التقلصات المعوية، ما يجعلها خيارا ممتازا لدعم القولون.

مواد غذائية وعادات يومية لدعم صحة القولون