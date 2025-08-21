الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت شابة أردنية عن فعالية عشبة طبيعية مميزة تعرف بـ”السنا” في تنظيف القولون بسرعة والتخلص من البراز المتحجر، تعد هذه العشبة من الوسائل المستخدمة في الطب البديل لعلاج الإمساك وتخفيف آلامه، كما تعمل على تليين المعدة بشكل طبيعي، ونظرا لأهمية القولون في الجهاز الهضمي ودوره الحيوي، نستعرض في هذا المقال أهمية تنظيفه باستخدام الأعشاب الطبيعية.

تنظيف القولون بالحل المضمون!!..تنظيف القولون في 5 دقائق باستخدام 3 مكونات طبيعية..فوائد صحيه مذهلة!!

القولون هو أنبوب عضلي يبلغ طوله حوالي ستة أقدام، ويربط بين الأمعاء الدقيقة والمستقيم يتألف القولون من عدة أجزاء، تشمل القولون الصاعد في الجهة اليمنى، القولون النازل في الجهة اليسرى، القولون السيني، والأعور، يقوم القولون بامتصاص الماء والمواد الغذائية المتبقية من عملية الهضم، ويعمل على تحويل الفضلات إلى البراز وإخراجها عبر المستقيم.

ولكي يؤدي القولون وظيفته بكفاءة، من الضروري تنظيفه بانتظام للتخلص من الفضلات المتراكمة، مما يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

عشبة السنا

تعد عشبة السنا واحدة من أفضل الخيارات الطبيعية لتنظيف القولون، إذ تحفز حركة الأمعاء وتنقل الفضلات إلى المستقيم بسهولة، تستخدم عشبة السنا كملين طبيعي، ولكن ينبغي تناولها بحذر وتحت إشراف طبي لتجنب أي آثار جانبية، مثل الشعور بالغثيان، تحضر عشبة السنا غالبا كشاي، ويمكن تحسين طعمها بإضافة القرفة أو الزنجبيل.

الليمون لتنظيف القولون

يمثل عصير الليمون وسيلة فعالة وطبيعية لتنظيف القولون لتحضير هذا المشروب، يتم مزج عصير ليمون طازج مع ماء فاتر، وإضافة قليل من العسل للتحلية مع رشة ملح صغيرة، يفضل شرب هذا المزيج على معدة فارغة صباحا للحصول على أفضل النتائج.

أعشاب الدردار الأحمر

تتميز أعشاب الدردار الأحمر بقدرتها على علاج حالات الإسهال الحاد والإمساك المزمن، تعمل هذه العشبة على تهدئة بطانة المعدة وتوفير غلاف وقائي لها، مما يساعد في تحقيق توازن في قوام البراز، ولضمان فعاليتها، ينصح بشرب كميات كافية من الماء عند استخدامها.

تساعد الأعشاب الطبيعية مثل السنا، الليمون، والدردار الأحمر في الحفاظ على صحة القولون وتنظيفه بطرق آمنة وفعالة، مما يعزز من عمل الجهاز الهضمي بشكل مثالي.