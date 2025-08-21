الرياض - كتبت رنا صلاح - من وسط كل الخضروات اللي نشاهدها يوميًا على السفرة، هناك نوع واحد بس يعد كنز غذائي حقيقي وبمثابة هدية ربانية لا تعوض! خضار بسيط جدا في شكله، لكن مفعوله داخل الجسم أقوى بكثير من أي دواء يغذي، ينظف، ويقوي المناعة بطريقة خرافية الدكاترة بينصحون الكثير باستخدامه كل يوم، لأنه يحارب ويقاوم الالتهابات، ينقّي وينظف الدم، ويحافظ على سلامة وصحة القلب والبشرة، بل ويساهم على إنقاص الوزن بشكل طبيعي وآمن.

الخضار الوحيد اللي ليه قيمة كبيرة.. استخدمه كل يوم وشوفي ايه اللي ممكن يحصلك مش هتصدق نفسك هدية ربانية

وفي هذا السياق قد قال ديمتري إن الجزر يعتبر من أحد أهم أنواع الخضراوات التي لها فوائد عديدة للجسم- ولا بد- وأن نقوم بتناولها بصوره مستمرة كون الجزر يحتوي على فيتامين A، ومعروف مدى أهمية هذا الفيتامين لصحة الجلد والعيون كما أنه يعمل على تقوية مناعة جسم الإنسان، علاوة على ذلك يحتوي الجزر كذلك على البوتاسيوم ومعروف أنه ضروري للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

وتابع حديثه قائلا إن الجزر يضم كميات كبيرة جدا من مضادات الأكسدة والتي تعمل على مكافحة ما يسمى بالإجهاد التأكسدي ومعه تقل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة بما في ذلك السرطانات والجزر من النباتات التي تحتوي على نسبه عالية من الألياف الغذائية والسعرات الحرارية قليلة، لذلك هو مناسب جدا لتحسين عملية الهضم ويمكن أيضا أن يستخدم في معظم أنواع أنظمة الحمية.

وختم حديثه قائلا إنه يمكن أن يتم تناول الجزر بأكثر من طريقه سواء كان الجزر مسلوقا أو مشويا أو تناوله في صورته المعتادة بوضعه في السلطات وأنواع معينة من الحساء والعصائر والجزر يتوافق مع جميع الأطعمة.