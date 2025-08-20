الرياض - كتبت رنا صلاح - الكثير من مزيلات العرق الجاهزة في الأسواق تحتوي على مواد كيميائية قد تسبب اسمرار الجلد أو انسداد المسام مع الاستخدام الطويل، بينما يمكن تحضير مزيل عرق طبيعي في المنزل بمكونات بسيطة وآمنة على البشرة، والنتيجة فعّالة جدا وتدوم لساعات طويلة.

«جارتي الكوافيرة قالتلي عليه» .. طريقة عبقرية لعمل مزيل العرق فى المنزل بمكونات طبيعية هتنبهري بيه ومستحيل

2 ملعقة كبيرة نشا ذرة

2 ملعقة كبيرة بيكربونات صوديوم (بيكنج صودا)

3 ملاعق كبيرة زيت جوز الهند (أو زبدة الشيا)

5 قطرات من زيت عطري (مثل اللافندر أو الليمون أو النعناع) لإعطاء رائحة منعشة

طريقة التحضير

في وعاء صغير، اخلطي النشا مع البيكربونات جيدا.

أضيفي زيت جوز الهند وامزجي حتى تتكون عجينة كريمية متماسكة.

ضعي بضع قطرات من الزيت العطري وقلبي جيدا.

احفظي الخليط في علبة نظيفة محكمة الغلق.

طريقة الاستخدام

خذي كمية صغيرة جدا من الخليط وضعيها تحت الإبط بعد الاستحمام أو على بشرة نظيفة وجافة.

ستلاحظين أن الرائحة تزول تماما وتظل بشرتك منتعشة طوال اليوم.

فوائد المكونات

النشا: يمتص العرق والرطوبة.

البيكربونات: تقتل البكتيريا المسببة للرائحة.

زيت جوز الهند: يرطب البشرة ويحميها من الجفاف.

الزيوت العطرية: تمنح رائحة جميلة ومنعشة.

نصائح ذهبية