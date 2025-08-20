“ هدية من السما ” .. عشبة جبارة موجودة في كل مطبخ تنظف القولون من البراز المتحجر في دقائق معدودة دون الحاجة

الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعَدّ القولون جزءًا مهمًا من الجهاز الهضمي، وأي تراكم للسموم أو الفضلات الصلبة فيه قد يسبب مشاكل مثل الإمساك، الانتفاخ، وعسر الهضم. يبحث الكثيرون عن طرق طبيعية وفعّالة لتنظيف القولون دون اللجوء إلى الأدوية أو زيارة الطبيب. لحسن الحظ، هناك عدة أعشاب متوفرة في معظم المطابخ، تتمتع بقدرة رائعة على تطهير القولون بسرعة. في هذا المقال، سنتناول عشبة السنا، عشبة الدردار الأحمر، الليمون، وبذر الكتان، موضحين فوائدها، أهميتها، وأفضل الطرق لاستخدامها لتحقيق أقصى استفادة صحية.

فوائد عشبة السنا

تُعتبر من أقوى الملينات الطبيعية التي تساعد على تنظيف القولون بفعالية.

تعمل على تحفيز حركة الأمعاء والتخلص من الفضلات المتراكمة.

تُستخدم لعلاج الإمساك المزمن وتنظيم حركة الجهاز الهضمي.

طريقة استخدام عشبة السنا

يُنصح بنقع أوراق السنا في ماء ساخن لمدة 10-15 دقيقة ثم تصفيته وشربه قبل النوم.

يمكن إضافة القليل من العسل لتحسين المذاق وتقليل آثاره الجانبية.

لا يُفضل استخدامه لفترات طويلة حتى لا يعتاد الجسم عليه.

عشبة الدردار الأحمر

فوائد عشبة الدردار الأحمر

تهدئ بطانة المعدة وتحميها من التهيّج.

تساعد على التخلص من السموم وتقليل الالتهابات في القولون.

تُستخدم لعلاج قرحة المعدة ومتلازمة القولون العصبي.

طريقة استخدام عشبة الدردار الأحمر

يمكن تناولها على شكل شاي، حيث تُنقع ملعقة صغيرة من مسحوق الدردار الأحمر في كوب ماء ساخن لمدة 10 دقائق.

يمكن إضافتها إلى العصائر أو الحساء لتعزيز الفوائد الصحية.

الليمون

فوائد الليمون

غني بفيتامين C مما يساعد على تعزيز المناعة وتحفيز عملية الهضم.

يعمل كمطهر طبيعي للقولون ويساعد على التخلص من السموم.

يعزز إفراز العصارات الهضمية ويحسن امتصاص العناصر الغذائية.

طريقة استخدام الليمون

يمكن شرب كوب من الماء الدافئ مع عصير الليمون صباحًا على معدة فارغة.

يُفضل إضافة القليل من العسل لتحسين الطعم وزيادة الفوائد الصحية.

يمكن دمجه مع مشروبات الديتوكس الأخرى لتعزيز عملية تطهير القولون.

عشبة بذر الكتان

فوائد بذر الكتان

يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء.

غني بأحماض الأوميغا-3 التي تقلل الالتهابات وتعزز صحة الجهاز الهضمي.

يساعد في تنظيف القولون بطريقة طبيعية دون التسبب في تهيّج الأمعاء.

طريقة استخدام بذر الكتان