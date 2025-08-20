الرياض - كتبت رنا صلاح - تعاني الكثير من السيدات من مشكلة تراكم الجلد الميت حول الأظافر واسمرار اليدين نتيجة التعرض المستمر للماء والمنظفات وأشعة الشمس. الحل سهل وبمكونات طبيعية موجودة في كل بيت، تمنحك يدا ناعمة مثل الحرير وأظافر نظيفة ولامعة في 10 دقائق فقط.

“عارضة أزياء سورية عرفتني الكنز”.. خلطة سرية للتخلص من الجلد الميت حول الأظافر وتبيض اليدين خلال 10 دقائق

ملعقة كبيرة سكر خشن

ملعقة صغيرة ملح ناعم

عصير نصف ليمونة

ملعقة صغيرة بيكربونات صوديوم (بيكنج صودا)

ملعقة صغيرة زيت زيتون أو زيت جوز الهند

طريقة التحضير والاستخدام

في وعاء صغير، اخلطي السكر والملح مع عصير الليمون حتى يذوبا قليلا.

أضيفي البيكربونات ثم الزيت وامزجي المكونات جيدا حتى تتجانس.

ضعي الخليط على يديك ودلكي بحركات دائرية، خاصة حول الأظافر ومناطق الجلد الميت.

استمري في التدليك لمدة 5 دقائق لإزالة الجلد الميت وتفتيح البشرة.

اغسلي يديك بماء فاتر وجففيهما جيدا.

ضعي كريم مرطب أو قليل من زيت اللوز لتثبيت النتيجة.

الفوائد

السكر والملح: يقشران الجلد الميت ويجددان الخلايا.

الليمون: يبيض اليدين ويمنحها إشراقة طبيعية.

البيكربونات: تنظف بعمق وتزيل أي تصبغات.

الزيت الطبيعي: يرطب البشرة ويتركها ناعمة.

النتيجة

خلال 10 دقائق فقط ستلاحظين: