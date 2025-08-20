«وداعًا لعلامات الشيخوخة!».. أسرار رفع الكولاجين في بشرتك عشان تفضلي أصغر 10 سنين في شكل طبيعي!

الرياض - كتبت رنا صلاح - الكولاجين يُعتبر حجر الأساس في شباب البشرة ومرونتها، فهو البروتين الأكثر وفرة في الجسم والمسؤول عن تماسك الجلد وصحته. ومع التقدم في العمر، يبدأ إنتاجه بالتراجع تدريجيًا بمعدل يصل إلى 1% سنويًا بداية من منتصف العشرينات، مما يؤدي لظهور الخطوط الدقيقة وفقدان النضارة. لكن الخبر الجيد أن اتباع نظام غذائي صحي وعادات يومية سليمة يساعد في تعزيز إنتاج الكولاجين والحفاظ على بشرة مشدودة وحيوية.

يعتمد الجسم على الأحماض الأمينية (مثل البرولين، الجلايسين، والليسين) لتكوين الكولاجين. ومع انخفاض معدلاته بمرور الوقت، يصبح من الضروري دعم الجسم بالأطعمة والعناصر التي تحفّز إنتاجه وتقلل من فقدانه.

أطعمة طبيعية غنية بالكولاجين

مرق العظام: من أقوى المصادر الطبيعية للكولاجين، حيث يحتوي على الجيلاتين والعناصر المفيدة للبشرة والمفاصل.

الأسماك والمحار: الكولاجين البحري الموجود بها سريع الامتصاص، كما أن الأسماك الدهنية (مثل السلمون والتونة) والمحار (كالروبيان) توفر دهونًا صحية تحافظ على نضارة البشرة.

بياض البيض: غني بالبرولين، أحد أهم الأحماض الأمينية اللازمة لإنتاج الكولاجين.

الأطعمة الغنية بفيتامين C: مثل الحمضيات، الفلفل الحلو، الفراولة، والتوت؛ حيث يعمل فيتامين C كمحفّز أساسي لبناء الكولاجين.

الخضراوات الورقية: مثل السبانخ والكرنب، وتحتوي على مضادات أكسدة تحمي الكولاجين الموجود من التدهور.

نصائح للحفاظ على مستويات الكولاجين

العناية بالبشرة موضعيًا: استخدام منتجات تحتوي على الريتينويد (مشتق فيتامين A) وفيتامين C لتحفيز إنتاج الكولاجين وحمايته.

الوقاية من أشعة الشمس: التعرض المباشر للشمس يسرع من تكسير الكولاجين، لذا يُنصح باستخدام واقي شمس بعامل حماية لا يقل عن 30.

نمط حياة صحي: النوم الكافي، تقليل التوتر، والإقلاع عن التدخين كلها عوامل أساسية للحفاظ على مرونة البشرة.

ماذا عن المكملات الغذائية؟