الرياض - كتبت رنا صلاح - البشرة الدهنية دائمًا ما تعاني من مشكلات مثل اللمعان الزائد، البثور، والرؤوس السوداء. وهنا يأتي دور قناع الخميرة كواحد من أفضل الحلول الطبيعية التي تمنح البشرة مظهرًا نقيًا ومشدودًا، مع الوقاية من التجاعيد وإضفاء إشراقة رائعة.

«مش بس للعجين!».. الخميرة سر جمالي لتفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة بسرعة مذهلة!

يساعد على شد البشرة وتقليل ترهلاتها.

يعمل على تفتيح وتوحيد لون البشرة.

يحمي من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.

يضفي نضارة ولمعانًا صحيًا على الوجه.

يساهم في تنظيف المسام والتخلص من الشوائب.

طريقة تحضير قناع الخميرة وماء الورد:

ملعقة كبيرة من خميرة البيرة.

ملعقة أو ملعقتان من الزبادي.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

طريقة الاستخدام:

اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على قوام متجانس.

وزّعي القناع على الوجه واتركيه لمدة لا تقل عن 30 دقيقة أو حتى يجف.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر أو البارد مع التأكد من إزالة بقايا القناع تمامًا.

للحصول على أفضل نتيجة، كرري الوصفة 3 مرات أسبوعيًا.

ماسك الخميرة لعلاج الرؤوس السوداء:

امزجي الخميرة مع الزبادي وضعي الخليط على بشرتك.

تعمل الخميرة على اختراق المسام وإخراج الشوائب المتراكمة، ما يقلل من ظهور حب الشباب والرؤوس السوداء.

لتعزيز الفاعلية، يمكنك إضافة:

ملعقة صغيرة من القهوة.

ملعقة صغيرة من الدقيق.

بضع قطرات من زيت الزيتون.

اتركي الخليط على وجهك حوالي 20 دقيقة، فهذا يساعد على تقليل إفراز الدهون المسببة للمعان واسمرار البشرة خاصة مع التعرض للشمس.

استخدام قناع الخميرة بانتظام يمنحك بشرة أنقى وأكثر إشراقًا دون الحاجة إلى منتجات كيميائية قاسية. ومع ذلك، من الأفضل دائمًا تجربة القناع على جزء صغير من الجلد أولًا للتأكد من عدم وجود حساسية تجاهه.