الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعرف الروزماري أو إكليل الجبل بكونه واحدًا من النباتات المتوسطية الغنية بالفوائد الصحية والجمالية، حيث يتميز بخصائصه المضادة للالتهابات والفطريات والبكتيريا، مما جعله مكوّنًا أساسيًا في روتين العناية بالشعر وفروة الرأس.

«البديل الأرخص من علاجات الشعر الغالية!».. اكتشفي قوة الروزماري في إنبات الشعر ومنع التساقط!

تحفيز الدورة الدموية: تدليك فروة الرأس بزيت الروزماري يعزز تدفق الدم، ما يساعد على تنشيط البصيلات وزيادة نمو الشعر.

مكافحة الالتهابات: بفضل خصائصه المطهرة، يساهم الروزماري في تنظيف فروة الرأس وحمايتها من الفطريات والبكتيريا المسببة للتساقط.

تعزيز الكثافة والطول: أظهرت الدراسات أن زيت الروزماري قد يكون بديلًا طبيعيًا لعلاجات الصلع مثل “مينوكسيديل”، مع نتائج مشجعة في تحسين طول وكثافة الشعر.

دراسات تؤكد فعاليته

دراسة عام 2015: أوضحت أن استخدام زيت الروزماري لتدليك فروة الرأس منح نتائج مشابهة لدواء المينوكسيديل في علاج الصلع عند الرجال.

دراسة عام 2022: أكدت مجددًا فعالية الزيت العطري للروزماري في زيادة طول وسماكة الشعر، مع الإشارة إلى أن الزيت أكثر تأثيرًا من ماء الروزماري التقليدي.

ماء الروزماري أم الزيت العطري؟

الزيت العطري: الأكثر فاعلية بفضل احتفاظه بكامل مكوناته النشطة.

ماء الروزماري: عند تحضيره بالغليان يفقد جزءًا كبيرًا من جزيئاته المفيدة، بينما يُعد المحلول المقطر بالبخار خيارًا أفضل لاحتفاظه بالمواد الفعالة، ويُفضل لأصحاب البشرة الحساسة.

طريقة الاستخدام