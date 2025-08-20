الرياض - كتبت رنا صلاح - يعاني الكثير من الأشخاص من مرض السكري، الأمر الذي يستدعي الحفاظ على نظام غذائي صحي للمساعدة في ضبط مستويات السكر في الدم بشكل طبيعي، وفي هذا الإطار نستعرض في هذا المقال سبعة أعشاب قد تساهم في خفض نسبة السكر في الدم والمساعدة في التحكم بها، وذلك وفقًا لما ذكره موقع “Health”.

6 أعشاب لخفض نسبة السكر في الدم بشكل طبيعى

وتُستخدم العديد من الأعشاب منذ قرون في الطب التقليدي لدعم صحة مرضى السكري، إذ تتميز باحتوائها على مركبات طبيعية تساعد في تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم امتصاص الجلوكوز في الدم، كما تساهم بعض هذه الأعشاب في تقليل الالتهابات وتعزيز صحة الجهاز الهضمي، ما يجعلها خيارًا مساعدًا بجانب النظام الغذائي الصحي ونمط الحياة النشط للسيطرة على مستويات السكر بشكل أفضل.

إكليل الجبل

يساعد إكليل الجبل على خسارة الوزن والحفاظ على انخفاض مستويات السكر في الدم، كما يساهم في خفض الكوليسترول الضار (LDL) ورفع الكوليسترول الجيد (HDL) في الجسم.

الجينسنج

يمتلك الجينسنج خصائص قوية تعزز المناعة وتعمل كمضاد لمرض السكري، إذ يقلل من معدل امتصاص الكربوهيدرات في الجسم، كما يعزز إنتاج البنكرياس للأنسولين، مما يساعد على دخول سكر الدم إلى خلايا الجسم وتحويله إلى طاقة.

المريمية

تساهم المريمية في خفض مستويات السكر في الدم، خاصة عند تناولها على معدة فارغة، كما أن إدراجها ضمن النظام الغذائي يساعد على تعزيز إفراز الأنسولين والمساهمة في إدارة مرض السكري.

الصبار

تحدث العديد من الأمراض المزمنة، مثل السكري، نتيجة وجود التهابات في الجسم، ويُعد الصبار من النباتات التي تساعد على علاج عسر الهضم وتقليل الالتهابات، كما قد يساهم في خفض نسبة السكر في الدم أثناء الصيام وخفض مستوى الهيموجلوبين السكري (A1C) لدى المصابين بمقدمات السكري أو داء السكري من النوع الثاني.

الزنجبيل

يُستخدم الزنجبيل منذ القدم في علاج مرض السكري، إذ يعزز حساسية الجسم للأنسولين ويساعد على زيادة إفرازه.

الحلبة

تُعرف الحلبة بقدرتها على علاج بعض مشاكل الجلد والمعدة، كما تساعد بذورها على تحسين عملية التمثيل الغذائي، وقد تساهم في خفض مستويات السكر في الدم والمساعدة في التحكم بمرض السكري.