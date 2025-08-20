"أقوى من إبر الأنسولين!"..4 أعشاب طبيعية تخفض السكر التراكمي في 3 دقائق..جربها وكل اللي نفسك فيه!!

الرياض - كتبت رنا صلاح - مرض السكري من الأمراض الشائعة المنتشرة حول العالم، حيث يذكر أنه من أجل السيطرة على المرض يجب تناول العديد من العقاقير الطبية التي قد تترك أثر سلبي على الجسم من مرور الوقت، ولكن في الآونة الأخيرة قد أثبتت الأبحاث العلمية أهمية بعض الأعشاب في تخفيض مستوى السكر في الدم، وتعد من أهم تلك الأعشاب الصبار والحلبة والحنظل والزنجبيل، وسوف نتعرف على أهم فوائد تلك الأعشاب في هذا المقال.

يعرف الصبار بقدرته الفعالة على تنظيم مستوى السكر في الدم، حيث يحتوي على مركبات الأنثراكينون والبوليفينولات التي تحسن من حساسية الجسم للإنسولين، كما أن غناه بالكروم والألياف القابلة للذوبان يساعد على إبطاء امتصاص الجلوكوز في الدم، مما يساهم في خفض السكر التراكمي مع الاستهلاك المنتظم، و ينصح بتناوله كعصير طبيعي بجرعات معتدلة لتحقيق أفضل النتائج.

الحنظل

الحنظل من الأعشاب الطبية التي أثبتت الدراسات دورها في خفض مستوى السكر التراكمي بفضل احتوائها على مركب الكارانتين الذي يعمل بطريقة مشابهة لهرمون الإنسولين، كما يحتوي على معادن مثل المغنيسيوم والزنك التي تعزز استقلاب الجلوكوز، ورغم طعمه المر إلا أن استخدامه بحذر وتحت إشراف مختص قد يمنح نتائج ملحوظة في ضبط مستويات السكر.

الحلبة

تعد الحلبة من أكثر الأعشاب شيوعًا في خفض مستويات السكر، إذ تحتوي على الألياف والأحماض الأمينية التي تحفز البنكرياس على إفراز الإنسولين، كما أن وجود الحديد والمغنيسيوم يزيد من كفاءة عملية الأيض وتنظيم الجلوكوز في الدم، وشرب منقوع بذور الحلبة يوميًا قد يساعد في تحسين السكر التراكمي بشكل ملحوظ.

الزنجبيل

الزنجبيل غني بمركبات تساهم في تحسين حساسية الخلايا للإنسولين وتقليل مقاومة الإنسولين، مما يساعد على ضبط السكر التراكمي، كما أن احتواءه على البوتاسيوم والمغنيسيوم يساهم في تعزيز صحة الأوعية الدموية وهو أمر مهم لمرضى السكري، ويمكن تناوله كمشروب دافئ أو إضافته للأطعمة للاستفادة من خصائصه الطبية.