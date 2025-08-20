الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر الشبت نوع من انواع الخضار الورقي المحبب إلى الكثيرين، كما أن هناك البعض الذي لا يعرف أهميته الكبيرة، حيث ان الشبت يعد من الخضروات التي يمكن الاستفادة منها في تقوية البصر والزيادة من قدرة العين على الأبصار، حيث قد اثبت الشبت فعاليته الكبيرة في مجال الأبصار والرؤية والتحسين منهم بشكل كبير، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر بوابة الزهراء الإخبارية.

"ضاع عمرنا واحنا منعرفش!!"... أعشاب ربانية موجودة في كل البيوت تقوى النظر وتسهم في الحفاظ عليه

الشبت غني بمركبات مضادة للأكسدة مثل الفلافونويدات، التي تحارب الجذور الحرة الضارة في الجسم وهذه الجذور الحرة تسبب تلف للخلايا وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، لذا فإن تناول الشبت يساهم في حماية الجسم من هذا التلف، كما يعرف الشبت بقدرته على تهدئة الجهاز الهضمي وتخفيف مشاكله فهو يساعد على التخلص من الغازات والانتفاخ، ويقلل من عسر الهضم، كما أن له خصائص مضادة للتشنج قد تخفف من آلام البطن.

​يعتبر الشبت مصدر جيد للكالسيوم، وهو معدن أساسي لصحة العظام والأسنان و استهلاكه بانتظام يساهم في تقوية العظام والوقاية من هشاشة العظام، كما يحتوي الشبت على مركبات لها خصائص مضادة للالتهابات، مما قد يساهم في تخفيف الالتهابات في الجسم ويقلل من الألم المصاحب لبعض الحالات مثل التهاب المفاصل وغيرها من انواع الالتهابات المختلفة التي يمكن أن يصاب بها الجسم بشكل متكرر نتيجة الكثير من العوامل المختلفة.