الرياض - كتبت رنا صلاح - مع بلوغ سن الثلاثين، يبدأ كثيرون في البحث عن وسائل فعالة للحفاظ على قوة الذاكرة وتعزيز التركيز، لا سيما مع التغيرات الطبيعية التي تطرأ على الدماغ مع التقدم في العمر.

ويؤكد الخبراء أن الحفاظ على صحة الدماغ لا يقتصر على التمارين الذهنية فحسب، بل يشمل نمط حياة متكامل يجمع بين النشاط البدني، والنوم الجيد، والتغذية السليمة، والتواصل الاجتماعي، والسيطرة على التوتر والقلق.

أطعمة تعزز الذاكرة وتقاوم التراجع المعرفي

وفي هذا السياق، أورد تقرير نشرته صحيفة Indian Express قائمة من الأطعمة والمشروبات التي أثبتت فعاليتها في دعم الوظائف الإدراكية وتحسين التركيز والذاكرة بعد سن الثلاثين، وهي كما يلي:

الأسماك الدهنية: مثل السلمون والماكريل والسردين، وتُعد مصدرًا غنيًا بأحماض أوميغا-3 الدهنية التي تدعم بنية خلايا الدماغ وتعزز الأداء المعرفي.

التوت الأزرق: يتميز بتركيز عالٍ من مضادات الأكسدة التي تحمي الدماغ من الإجهاد التأكسدي، وتُحسّن التواصل بين الخلايا العصبية.

الجوز: يشبه شكل الدماغ، ويحتوي على حمض دوكوساهيكسانويك (DHA)، وهو نوع من أوميغا-3 يرتبط بتحسين الأداء الإدراكي والذاكرة.

الشوكولاتة الداكنة: خاصة تلك التي تحتوي على 70% كاكاو، فهي غنية بالفلافونويد والكافيين ومضادات الأكسدة التي تعزز اليقظة الذهنية والتركيز.

الكركم: يحتوي على مركب الكركمين القادر على عبور الحاجز الدموي الدماغي، مما يساعد في تقليل الالتهاب وتحسين الحالة المزاجية.

بذور اليقطين: غنية بالزنك والمغنيسيوم والحديد، وهي عناصر أساسية لدعم وظائف الدماغ المرتبطة بالذاكرة والتعلم.

الخضراوات الورقية: مثل السبانخ والكرنب، وتحتوي على حمض الفوليك وفيتامين K ومضادات الأكسدة التي تساهم في إبطاء التدهور المعرفي المرتبط بالعمر.

الشاي الأخضر: يجمع بين مركب إل-ثيانين والكافيين، مما يعزز التركيز والهدوء الذهني في آن واحد.



ويشير الخبراء إلى أن دمج هذه الأطعمة ضمن النظام الغذائي اليومي، إلى جانب نمط حياة صحي، يمكن أن يشكل درعًا واقيًا للدماغ ضد التراجع المعرفي، ويمنح الفرد قدرة أكبر على التركيز والتذكر في مراحل العمر المتقدمة