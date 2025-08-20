الرياض - كتبت رنا صلاح - بات شاي البوبا من المشروبات الشهيرة في الفترة الأخيرة، ويُعتقد على نطاق واسع أنه لا يؤثر سلبًا على صحة الجسم، لكن الخبراء ينصحون بتناوله باعتدال.

هل البوبا آمنة للجسم

ويتكون شاي البوبا من عدة مكونات أساسية، منها الشاي المخمر (كالأسود، الياسمين، أو الأخضر)، والحليب، والمحليات، وحبيبات التابيوكا. ويحتوي الشاي الأسود وبعض الأنواع الأخرى على الكافيين الذي يعزز اليقظة والنشاط الذهني، كما تحتوي بعض الأنواع على البوليفينول المضاد للأكسدة، والذي يساعد في حماية الخلايا وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان والسكري وأمراض القلب.

وتختلف القيمة الغذائية للشاي بحسب مكوناته، إذ يحتوي كوب واحد بوزن 490 مل مصنوع من السكر البني على نحو: 270 سعرًا حراريًا، 7 غرامات دهون، 211 ملليغرام صوديوم، 45 غرام كربوهيدرات، 3508 غرام سكريات مضافة، و5.98 غرام بروتين.

ورغم أنه مشروب آمن، يمكن للإفراط في تناول شاي البوبا أن يؤدي إلى بعض المضاعفات الصحية، أبرزها:

السكري: لاحتواء المشروب على كميات كبيرة من السكر المضاف، ما يزيد من خطر الإصابة بالسكري والسمنة.

الإمساك: بسبب ألياف صمغ الغوار الموجودة في حبيبات التابيوكا، والتي يمكن أن تسبب بطء الهضم عند تناول كميات كبيرة.

ولتجنب المخاطر الصحية، ينصح الخبراء باتباع بعض الإجراءات عند تناول شاي البوبا، منها:

تقليل كمية حبيبات التابيوكا لتقليل استهلاك السكر.

اختيار محليات طبيعية بدل السكر المضاف.

استبدال الحليب كامل الدسم بحليب الصويا أو اللوز أو الشوفان لتقليل السعرات الحرارية.

باتباع هذه النصائح يمكن الاستمتاع بمذاق شاي البوبا دون التأثير سلبًا على الصحة.