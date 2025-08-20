الرياض - كتبت رنا صلاح - كشف أخصائي أمراض الجهاز الهضمي سوراب سيثي على منصة تيك توك أن التوقف عن تناول السكر لمدة أسبوعين فقط يمكن أن يؤدي إلى تغييرات واضحة في الجسم والمظهر.

أسبوعان بلا سكر .. تغييرات ملحوظة للجسم والبشرة

وأوضح سيثي أن الامتناع عن السكر يقلل من انتفاخ الوجه واحتباس السوائل حول العينين، ويساعد على انخفاض دهون البطن والكبد، بالإضافة إلى إعادة توازن ميكروبيوم الأمعاء مما يحسّن الهضم وامتصاص العناصر الغذائية. كما يمكن أن يساهم في تحسن البشرة وتقليل حب الشباب والبقع الحمراء، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأظهرت دراسة صينية أن المشروبات الغازية الغنية بالسكر تزيد خطر الإصابة بحب الشباب، بينما يرتبط الإفراط في تناول السكر بتراكم دهون الكبد وزيادة الالتهابات.

وحذر خبراء التغذية من أن التوقف المفاجئ عن السكر قد يسبب أعراض انسحاب مثل الصداع وآلام المعدة وتغيرات الأمعاء، لكنه يعزز الصحة العامة والطاقة والنوم، ويساعد على فقدان الوزن وتقوية الشعر والبشرة والأظافر، ويقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، وبعض أنواع السرطان.

وأشار الخبراء إلى أن السكريات الحرة في الحلويات والشوكولاتة والمشروبات الغازية والأطعمة المصنعة قد تسبب الإدمان لدى بعض الأشخاص، بينما السكر الطبيعي الموجود في الحليب والفواكه والخضراوات لا يُصنّف ضمن هذه الفئة.

ولتقليل استهلاك السكر، توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) باستبدال المشروبات الغازية بالماء أو العصائر الطبيعية، والحد من العصائر غير المحلاة إلى 150 مل يوميًا، وتقليل السكر المضاف في الشاي والقهوة تدريجيًا أو استخدام محليات بديلة.