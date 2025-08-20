الرياض - كتبت رنا صلاح - أظهرت دراسة جديدة أجرتها جامعة يوتا الأميركية أن إجراء تغيير بسيط في زاوية القدم أثناء المشي يمكن أن يخفف من أعراض الفصال العظمي في الركبة ويؤخر الحاجة إلى الجراحة لسنوات، مؤكدة أن هذا التعديل قد يكون فعالًا بقدر بعض الأدوية من حيث تقليل التدهور في الغضروف.

تعديل بسيط في المشي يؤخر جراحة الركبة

ويُعد الفصال العظمي أحد أكثر أمراض المفاصل شيوعًا، إذ يصيب نحو ربع البالغين حول العالم، ويُعتبر سببًا رئيسيًا للإعاقة نتيجة تلف الغضروف الذي يحمي أطراف العظام داخل المفصل، ما يؤدي إلى الألم والتصلب وصعوبة الحركة.

وشملت الدراسة 68 شخصًا يعانون فصالًا عظميًا خفيفًا إلى متوسط في الجزء الأوسط من الركبة، حيث طُلب من نصفهم تعديل زاوية القدم أثناء المشي للداخل أو للخارج بمقدار 5 أو 10 درجات. واستخدم المشاركون جهازًا خاصًا يُثبت على الساق لمساعدتهم في الحفاظ على هذه الزاوية، وتم تشجيعهم على ممارسة المشي بهذه الطريقة لمدة 20 دقيقة يوميًا حتى تصبح اعتيادية.

وبعد عام، أظهرت نتائج التصوير بالرنين المغناطيسي واستطلاعات الألم أن تعديل زاوية القدم أثناء المشي أسهم بشكل ملموس في تقليل تلف غضروف الركبة وتأخير الحاجة إلى التدخل الجراحي.

وقال الباحث سكوت أولريش، أحد مؤلفي الدراسة، إن الأحمال المرتفعة على المفصل تسرّع تطور الفصال العظمي، مؤكداً أن تعديل زاوية القدم يُساهم في تقليل هذا الحمل. وأضاف أن ما يُميّز هذا الأسلوب هو سهولة تطبيقه وإمكانية الالتزام به على المدى الطويل.