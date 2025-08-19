الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر المغنيسيوم من أهم العناصر الغذائية المطلوبة للجسم من أجل قوة العضلات، وقد يكون هذا العنصر متوفر بشكل كبير في كافة أنواع الطعام، وكذلك في بعض من المكسرات مما يجعل العديد من الأشخاص يسعون إلى معرفتها بالكامل وكيفية الإستفادة منها بشكل كبير، حيث يوجد للمغنيسيوم عدد كبير من الفوائد التي تجعل الأمر يستحق الاهتمام، ولمعرفة المزيد من التفاصيل يرجى الإطلاع على هذا المقال.

"ازاي عايشين ومانعرفش ؟؟" .. كنز من المغنيسيوم في 7 أنواع من المكسرات.. والأهم كيفية تناولها

هناك العديد من المكسرات التي تحتوي على نسبة عالية من الماغنسيوم والذي يعتبر من أهم العناصر الأساسية التي يحتاج إليها جسم الإنسان، حيث أنه يعزز قوة العضلات ويحسن عمل القلب والحصول على قدر أكبر من النوم مع التخفيف من التوتر والقلق، وبناء على ما تم الإفصاح به من جريدة تايمز أوف إنديا فإن معظم الأشخاص لا يحصلون على الكمية الكافية من الماغنسيوم في الوجبات الأساسية، ولذلك لابد من تعويضها من وجبات بسيطة وخفيفة وليكن مثل البذور أو المكسرات الغنية بالمغنيسيوم ومنها كالتالي:

اللوز

يعد اللوز من أغنى البذور بعنصر الماغنسيوم حيث أن تناول القليل منه بحجم كف اليد يحتوي على 80 مللي جرام من الماغنسيوم فضلًا عن تزويد الجسم بكمية كافية من الدهون الصحية مع البروتين، الأمر الذي يجعله من أفضل الوجبات الخفيفة التي تمد الجسم بالطاقة الكاملة على مدار اليوم، ويمكنكم تناول اللوز محمص أو نيء، وللحصول على أكبر استفادة يجب عليكم نقع بعض من اللوز لمدة 12 ساعة للتقليل من حدة حمض الفيتيك الذي يمنع امتصاص الجسم للمغنيسيوم.

الجوز

يتمتع الجوز بصفات عديدة مثل تنشيط الذاكرة والدماغ ويضم كثير من الماغنسيوم، وعند تناول أربعة عشر حبة من الجوز فإنها تعطي للجسد 45 ملليجرام من الماغنسيوم، فضلًا عن كونه مفيد للقلب لاحتوائه على الأحماض الدهنية والأوميجا 3.

الكاجو

يحتوي الكاجو على كمية رائعة من عنصر الماغنسيوم، ونجد أن 18 واحدة من الكاجو تحتوي على ما يقرب من 82 ملليجرام من الماغنسيوم، كما أنه يشتمل على مضادات الأكسدة التي تعزز صحة القلب بالإضافة إلى الدهون الصحية، ومن أجل الحصول على أكبر استفادة من الكاجو فإنه يجب تناوله نيئًا أو محمصًا شيء ما، كما يتم إضافته إلى العصائر، السلطات، فإن هذا يساعدك في الحصول على طعم أفضل ويعزز امتصاص الجسم للمغنيسيوم.

بذور اليقطين

تحتوي بذور اليقطين على نسبة عالية من الماغنسيوم حيث أن كل 30 بذور يقطين تحتوي على 150 ملليجرام من الماغنسيوم فضلا عن كونها بذور متعددة الاستخدامات، وتعتبر من الوجبات الخفيفة التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة أو إضافتها إلى العصائر والسلطات، مع العلم بأن أفضل طريقة للاستفادة من بذور اليقطين هو أن تناولها نيئة لأن تعريضها إلى درجات حرارة عالية يقلل من فائدتها.

البندق

البندق يعد أيضا من البذور الطبيعية التي تحتوي على نسبة مناسبة من الماغنسيوم حيث أن ربع كوب من البندق تحتوي على 45 ملليجرام من الماغنسيوم، فضلًا عن احتوائه على مضادات الأكسدة والذي يحد من حدوث الإجهاد التاكسدي للجسم، ويفضل تناول البندق محمصًا أو نيئًا ويمكن إضافة زبدة المكسرات إليه، كما يمكنكم استخدام زبدة البندق وإضافتها إلى العيش المحمص للحصول على أفضل مذاق وأكبر قدر من الماغنسيوم.

الجوز البرازيلي

يعتبر الجوز البرازيلي أيضا من المكونات الرائعة المليئة بالسيلينيوم والمغنيسيوم، حيث أنه تناول 6 وحدات منه يحتوي على 107 من الماغنسيوم وينبغي تناول الجوز البرازيلي سواء نيئًا أو محمصًا، وينصح الأطباء تناوله باعتدال لأنه غني بالسعرات الحرارية.

بذور عباد الشمس

تعتبر بذور عباد الشمس من أهم أنواع البذور الغنية بالمغنيسيوم حيث أن كل ربع كوب يحتوي على 91 ملليجرام من الماغنسيوم فضلا عن أنها غنية بالدهون الصحية وفيتامين E، الجدير بالذكر هو أنه يمكن إضافته إلى مختلف الأنظمة الغذائية من خلال إضافتها إلى السلطات أو تناولها بمفردها كوجبة غذائية خفيفة وينبغي تناولها نيئة أو محمصة ولكن على درجة حرارة هادئة لعدم خسارة العناصر الغذائية الموجودة بها عند تعرضها إلى درجة حرارة عالية.