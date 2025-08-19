الرياض - كتبت رنا صلاح - ينتشر البطيخ والشمام خلال فصل الصيف في مختلف مناطق العالم، ويفضل العديد من الأشخاص تناول هذه الفاكهة لما تقدمه من فوائد صحية عديدة، كما أنها تساعد على ترطيب الجسم خلال أيام الصيف الحارة.

يجب أن تأكل المزيد من الشمام هذا الصيف.. إليك السبب

وفقًا لما ذكره تقرير لصحيفة “يو إس إيه توداي”، فإن الشمام ينتمي إلى عائلة البطيخ الأحمر، وهو مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة، والبوتاسيوم، والألياف، التي تساعد على حماية الجسم من الأمراض المزمنة، حيث يحتوي الشمام على عناصر غذائية عديدة تدعم الجهاز المناعي، وتقي من الأمراض المزمنة، وتقوي الجهاز الهضمي.

ومن جانبها، أشارت أخصائية التغذية، مونيكا داغوستينو، إلى أن الشمام يحتوي على مادة “البيتا كاروتين”، وهي المادة التي تعطي الفاكهة لونها البرتقالي الزاهي، وعند تناول الشمام، تتحول هذه المادة إلى فيتامين “أ” الذي يدعم صحة العين، ويساعد الجسم على إنتاج خلايا الدم، وتعزيز الاستجابة المناعية، بالإضافة إلى أنه يعمل كمضاد أكسدة في مواجهة الجذور الحرة.

وأوضحت الطبيبة أن “البيتا كاروتين” تساعد على الوقاية من أمراض القلب والسرطان، كما أنها تقلل من الالتهابات المزمنة.

أطعمة ينصح بتناولها مع الشمام

يوصي الأطباء بتناول الشمام مع السلطات الصيفية، والوجبات الخفيفة، والأطعمة المليئة بمضادات الأكسدة والألياف، وأظهرت الدراسات أن تناول الشمام مع الفواكه، والخضروات، والحبوب الكاملة، أو المكسرات والبقوليات، قد يزيد من كمية الألياف والماء في الجسم، وبالتالي يساهم في تخفيف مشاكل الهضم.

وفي هذا السياق، لفتت أخصائية التغذية هوب براندت، إلى أن الشمام غني بـفيتامين “سي” ويوفر دعمًا إضافيًا للجسم في امتصاص الحديد.

الحصة اليومية

كشفت الأبحاث أن كوب واحد من مكعبات الشمام الطازج يحتوي على 53 سعرة حرارية، فهو يمد الجسم بكميات كبيرة من فيتاميني “أ” و”سي”، إلى جانب حوالي 6% من الاحتياج اليومي من الألياف، وفقًا لـ”يو إس إي توداي”.