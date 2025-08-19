الرياض - كتبت رنا صلاح - الفول السوداني من أكثر المكسرات شعبية حول العالم، ورغم صغر حجمه إلا أنّه يُعد كنزاً غذائياً غنيّاً بالعناصر المفيدة للجسم كثيرون يتناولونه للتسلية أو كوجبة خفيفة، لكن ما لا يعرفه أغلب الناس أنّ وراء هذا الحَب الصغير فوائد عظيمة وأسرار صحية مذهلة قد تغيّر نظرتك إليه تماماً.

هتتصدم لما تعرف.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفول السوداني.. مش هتخطر على بالك..!!

يحتوي الفول السوداني على نسبة عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار ورفع الكوليسترول النافع، مما يحافظ على صحة القلب ويقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين والجلطات.

مصدر رائع للبروتين والطاقة

يُعتبر الفول السوداني وجبة مثالية للرياضيين والأشخاص الذين يبحثون عن طاقة تدوم لفترات أطول، حيث يحتوي على كمية كبيرة من البروتين النباتي الذي يعزز نمو العضلات ويحافظ على حيويتها.

يحافظ على صحة الدماغ

من المدهش أنّ الفول السوداني يحتوي على النياسين (فيتامين B3) ومواد مضادة للأكسدة مثل الريسفيراترول، وهي عناصر تساعد على تحسين الذاكرة والوظائف الإدراكية، وتقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر مع التقدم في العمر.

صديق للوزن المثالي

على عكس ما يظن الكثيرون، فإن تناول كمية معتدلة من الفول السوداني يساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة بفضل غناه بالبروتين والألياف، وبالتالي قد يساهم في إنقاص الوزن إذا تم استهلاكه بحكمة ضمن نظام غذائي متوازن.

يقوي العظام ويعزز المناعة

الفول السوداني غني بالمعادن الأساسية مثل المغنيسيوم والفوسفور والزنك، وهي عناصر ضرورية لبناء العظام القوية، كما أنّها ترفع من كفاءة جهاز المناعة لمقاومة الأمراض والالتهابات.