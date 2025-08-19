الرياض - كتبت رنا صلاح - اللب السوري أو ما يُعرف بـ”بذور عباد الشمس” أصبح من أكثر التسالي انتشاراً بين الصغار والكبار، يُؤكل في الجلسات العائلية وأمام التلفاز وفي أوقات التسلية لكن هل تعلم أنّ هذا الحب الصغير يحمل بداخله أسراراً غذائية مذهلة قد تغيّر نظرتك له تماماً؟ إليك ما يحدث لجسمك عند تناوله يومياً باعتدال.

"مش هتتوقع المفاجأة..!!" ماذا يحدث لجسمك اذا تناولت كميه من اللب السوري او اللب السوبر بصفة

اللب السوري غني بالأحماض الدهنية غير المشبعة، وخاصة الأوميغا 6، التي تساهم في خفض الكوليسترول الضار وحماية القلب من الجلطات، مع تحسين الدورة الدموية بشكل عام.

يحتوي اللب على نسبة مرتفعة من فيتامين E، وهو مضاد أكسدة قوي يحارب الجذور الحرة ويؤخر ظهور علامات الشيخوخة، إضافة إلى المغنيسيوم والزنك والسيلينيوم التي تعزز مناعة الجسم وتقوي العظام.

يحسن المزاج ويطرد التوتر

بفضل غناه بمركب التربتوفان، يساعد اللب السوري الجسم على إفراز السيروتونين، هرمون السعادة، مما يجعله سناك رائع لتحسين المزاج ومكافحة القلق والاكتئاب.

يساعد على ضبط الوزن إذا تناولته بحكمة

رغم كونه عالي السعرات الحرارية، إلا أنّ حفنة صغيرة من اللب تعطي إحساساً سريعاً بالشبع بفضل محتواه من الألياف والبروتين، وبالتالي قد يساعد على التحكم في الشهية عند تناوله باعتدال.

يقوي الجلد والشعر

بفضل مضادات الأكسدة والمعادن، فإن تناول اللب بانتظام يساهم في نضارة البشرة ومنع تساقط الشعر، حيث يعمل فيتامين E والزنك على تغذية الخلايا من الداخل.

لكن احذر من الإفراط!

رغم كل هذه الفوائد، فإن الإفراط في تناول اللب يومياً قد يسبب:

زيادة الوزن بسبب سعراته العالية.

ارتفاع ضغط الدم عند تناوله بالملح الزائد.

مشكلات هضمية مثل الانتفاخ وعسر الهضم.