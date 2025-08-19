الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد الخس البري (Lactuca virosa) أحد النباتات العشبية ثنائية الحول، ويعود أصله إلى أوروبا، ورغم أنه أقل شهرة من الخس المزروع الذي نعرفه جميعا، إلا أن لهذا النبات فوائد علاجية مذهلة، يعرف الخس البري بأسماء أخرى مثل الخس المر، والخس السام، والخس المخدر، وهو من فصيلة عباد الشمس، يتميز بإفراز عصير لبني ذي طعم مر يستخرج من معظم أجزائه، ويستخدم منذ آلاف السنين في الطب الشعبي، لا سيما لتسكين الآلام وتهدئة الأعصاب، أوراقه وحبوبه ولحاؤه تدخل في تحضير العديد من الأدوية العشبية، ويمكن أيضا تضمين أوراقه الطازجة في السلطات مع الحذر من مرارتها وآثارها الجانبية المحتملة.

«يارتنى كنت عرفتها من زمان »..عشبة تنظف الكبد من السموم وتعالجك من السعال والزكام في دقائق وتعتبر الحل

يحتوي الخس البري على مركبين أساسيين هما اللاكتوسين واللاكتوكوبيكرين، وكلاهما يؤثر على الجهاز العصبي المركزي، مما يمنح الخس البري خواصا مهدئة ومخدرة، ويستخدم كمضاد للالتهابات ومساعد على النوم، كما يعزز من الاسترخاء ويخفف التوتر العصبي، واللافت أنه يعد أغنى النباتات بمادة اللاكتوكوبيكرين، المعروفة بتأثيرها كمثبط لإنزيم أستيل كولينستراز، ما يساهم في تعزيز التواصل بين الخلايا العصبية، إضافة إلى ذلك، يشتهر الخس البري بقدرته على تطهير الكبد من السموم، وتنظيم مستويات الكولسترول في الجسم، إلى جانب فعاليته في علاج الزكام والسعال في وقت قياسي، مما يجعله خيارا طبيعيا مذهلا في علاج مشكلات الجهاز التنفسي.

تحذيرات ضرورية قبل الاستخدام

رغم هذه الفوائد الصحية المثيرة، إلا أن استخدام الخس البري لا يخلو من المخاطر، خاصة عند الإفراط في تناوله أو استخدامه دون إشراف طبي، إذ قد يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة نتيجة خصائصه المخدرة، لذلك يوصى دوما باستخدامه تحت إشراف مختص في الرعاية الصحية كالصيدلي أو اختصاصي التغذية، كما أن فعاليته الطبية لا تزال محل بحث، حيث تقتصر الدراسات المتوفرة على تجارب مخبرية أو دراسات محدودة، ولا توجد أدلة علمية قوية تؤكد فعاليته المطلقة في الوقاية أو العلاج من الأمراض، ونبتة الخس البري تذكرنا بأن الطبيعة تخفي كنوزا علاجية في نباتات قد نغفل عنها، لكنها تستحق التأمل والدراسة قبل الاستخدام.