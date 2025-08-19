الرياض - كتبت رنا صلاح - تعاني الكثير من النساء، خصوصًا بعد الولادة، من مشكلات في منطقة البطن دون معرفة السبب الدقيق، وقد يكون الانفصال العضلي هو المتهم الأول، وهذه الحالة ليست حكرًا على النساء فقط، بل قد تصيب الرجال أيضًا، خصوصًا عند ممارسة تمارين رياضية بطريقة خاطئة أو بعد اكتساب وزن زائد، في السطور المقبلة سنوضح مفهوم الانفصال العضلي، وأسبابه، وكيفية علاجه باستخدام التمارين الرياضية بشكل آمن وفعال.

"تخيلي طلع مش كرش!" الانفصال العضلي ما هو وكيفية علاجه بالتمارين الرياضية

الانفصال العضلي أو Diastasis Recti هو ابتعاد عضلتي البطن المستقيمتين عن بعضهما البعض نتيجة تمدد النسيج الفاصل بينهما، ويحدث ذلك عادة بسبب الضغط الزائد على جدار البطن، كما يحدث أثناء الحمل، أو عند رفع أوزان ثقيلة، أو بسبب ضعف عضلات الجذع، وتتمثل الأعراض على النحو التالي:

بروز في منطقة البطن خاصة عند محاولة الجلوس أو القيام.

ضعف في عضلات الجذع.

آلام في الظهر.

صعوبة في أداء المهام اليومية.

طرق علاج الانفصال العضلي بالتمارين الرياضية

يمكن تحسين حالة الانفصال العضلي تدريجيًا عبر ممارسة مجموعة من التمارين البسيطة التي تقوي عضلات البطن العميقة وتحافظ على توازن الجذع، ومن أهم هذه التمارين:

تمرين التنفس العميق، وهي تمارين الحجاب الحاجز، وهو تمرين يساعد على تنشيط العضلات الداخلية للبطن وتحسين الدعم الجذعي.

تمرين شد البطن الخفيف ويتم تنفيذه من خلال أخذ نفس عميق وشد البطن للداخل ببطء دون حبس النفس، مع الحفاظ على هذه الوضعية لبضع ثواني.

تمرين الجسر وهو يقوي عضلات الأرداف والجزء السفلي من الظهر، وهو مفيد لتثبيت منطقة الحوض.

تمارين كيجل، وهي تقوي عضلات قاع الحوض وتدعم عضلات البطن المرتبطة.

جنب تمارين المعدة التقليدية مثل الكرنش أو البلانك القوي، لأنها قد تؤدي إلى تفاقم الانفصال العضلي في حال لم تكن العضلات مستعدة.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه قد كشف بروفيسور فسيولوجيا الجهد البدني الدكتور محمد علي الأحمدي أن 91% من الرجال يعانون من انفصال عضلي يعود في الغالب إلى السمنة، موضحا أن هذا الانفصال الذي يصيب النساء عادة بسبب الحمل وتوسع الرحم وكبر حجم الجنين فيؤدي إلى تمدد عضلات البطن، فهو يحدث لدى الرجال نتيجة تراكم الشحوم الحشوية وليس الدهون تحت الجلد، حيث إن الأخيرة لا تؤثر بشكل مباشر على العضلات بينما تمثل الدهون الحشوية خطرا أكبر لكونها تتجمع حول الأعضاء الداخلية مثل الكبد والكليتين فتزيد من الضغط الداخلي وتوسع انفصال العضلات، وأكد أن السمنة الداخلية ترتبط غالبا بالسمنة الخارجية لكنها أخطر لارتباطها باضطرابات الأيض مثل ضعف حرق الكربوهيدرات والدهون ومرض السكري من النوع الثاني، مشيرا إلى أن التخلص من هذه الدهون يعد الأصعب وغالبا ما يرتبط بارتفاع ملحوظ في نسب الدهون الثلاثية بالدم.