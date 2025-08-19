الرياض - كتبت رنا صلاح - بهارات السبع تعتبر من اكثر الخلطات شهرة في المطابخ العربية والشرقية وهي السر وراء الطعم المميز في الكثير من الاطباق هذه الخلطة البسيطة تجمع بين مجموعة من التوابل التي يمتلك كل واحد منها شخصية قوية لكن عند مزجها سويا تعطي طعما متوازن وعطرا فريدا يجعل الطبخ تجربة ممتعة وسهلة التحضير في البيت بدون الحاجة لشراء خلطات جاهزة تحتوي على مواد حافظة واضافات غير طبيعية

كارثة صحية في البهارات الجاهزة اكتشف كيف تصنع خلطة السبع في البيت بدون مواد حافظة

المكونات الاساسية لبهارات السبع عادة تتكون من الكمون المطحون والكزبرة الناشفة المطحونة والفلفل الاسود والقرفة والقرنفل والهيل وجوزة الطيب ويمكن اضافة مكونات اخرى مثل قشر الليمون المجفف او الفلفل الحار المجفف لاضافة نكهة خاصة وحسب ذوق كل شخص الفكرة الرئيسية في هذه الخلطة انها مرنة ويمكن تعديلها بسهولة لكن اهم شيء هو التوازن بين النكهات حتى لا يطغى عنصر على اخر

خطوة التحميص من اهم اسرار نجاح بهارات السبع لان التحميص الخفيف على النار يحرر الزيوت العطرية من الحبوب ويجعل الطعم اقوى واوضح ضع الكمون والكزبرة وحبوب الهيل والفلفل الاسود في مقلاة جافة وسخنها على نار متوسطة مع تحريك مستمر لبضع دقائق حتى تبدأ الرائحة بالظهور ثم ارفعها من على النار واتركها لتبرد تماما هذه الخطوة تضاعف من جودة البهارات وتمنع الطعم الباهت الذي يظهر عند استخدام البهارات بدون تحميص

بعد التحميص يأتي وقت الطحن يمكن استخدام مطحنة التوابل او مطحنة القهوة الخاصة بالبهارات لطحن الخليط حتى يصبح ناعما البعض يفضل ان يكون الطحن متوسط بحيث تبقى بعض الاجزاء الصغيرة لتمنح ملمسا جميلا ورائحة تظهر مع كل لقمة المهم ان تطحن المكونات وهي باردة تماما حتى لا تفقد زيوتها الاساسية واذا اردت نتيجة افضل يمكنك طحن كل نوع على حدة ثم مزجها في النهاية

النسب المقترحة لبهارات السبع هي كوب من الكمون وكوب من الكزبرة ونصف كوب من الفلفل الاسود مع ملعقتين من القرفة وملعقة صغيرة من القرنفل وملعقة صغيرة من جوزة الطيب وملعقتين من الهيل لكن يمكن تعديل هذه الكميات حسب الذوق اذا شعرت ان الطعم حار جدا من الفلفل قلل الكمية او اذا اردت نكهة دافئة اكثر زد من القرفة وهكذا هذه المرونة تجعل كل شخص يصنع خلطة تناسبه وتناسب عائلته

بعد تجهيز الخلطة يجب حفظها بطريقة صحيحة لان التخزين هو الضمان لبقاء النكهة قوية ضع البهارات في برطمان زجاجي محكم الاغلاق ويفضل ان يكون غامق اللون لحمايتها من الضوء وضعه في مكان بارد وجاف بعيدا عن الرطوبة والحرارة ولا تضعها بجوار البوتاجاز او في مكان معرض للشمس لان الحرارة والرطوبة تفسدها بسرعة ويمكن كتابة تاريخ التحضير على العبوة حتى تعرف متى تعيد التحضير من جديد

استخدامات بهارات السبع متعددة جدا فهي مثالية لتتبيل اللحوم والدواجن قبل الشوي والتحمير وتعطي للشوربات واليخنات طعم غني ومختلف كما تدخل في وصفات الارز المبهر وتضفي عمقا للمعجنات والخبز العربي وفي بعض المناطق تضاف حتى للصلصات والسلطات لتعزيز الطعم كما يمكن خلط القليل منها مع زيت الزيتون واستخدامها كصلصة بسيطة تقدم مع الخبز الساخن

من الافكار المميزة ايضا ان تضيف لمستك الخاصة للخلطة مثل اضافة الفلفل المدخن لاعطاء طابع مختلف او اوراق الغار المطحونة لتعزيز النكهة العطرية او السماق لاعطاء حموضة خفيفة هذه الاضافات تجعل الخلطة فريدة ومميزة وتمنح اطباقك لمسة خاصة يعرفها الجميع انها وصفة بيتك

الميزة الكبرى في عمل بهارات السبع في البيت انك تتحكم في جودة كل مكون فلا تضطر الى استهلاك خلطات تجارية مجهولة المصدر كما انك تضمن الطزاجة لان البهارات تفقد قوتها مع التخزين الطويل لذلك من الافضل عمل كمية تكفي لشهر او شهرين فقط وبعدها تحضير دفعة جديدة وبذلك تحافظ دائما على طعم قوي وجودة عالية

في النهاية طريقة عمل بهارات السبع في البيت سهلة ولا تحتاج مجهود فقط قليل من التنظيم والتحميص والطحن السليم والتخزين الصحيح وستحصل على خلطة متكاملة تضيف لذة وروح خاصة لكل الاطباق التقليدية والحديثة جربها مرة واحدة وستجد انك لن تستغني عنها ابدا في مطبخك.