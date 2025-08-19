الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت دراسة طبية حديثة عن وجود علاقة مباشرة بين الإفراط في تناول المشروبات شديدة السخونة، مثل الشاي والقهوة، وارتفاع خطر الإصابة بسرطان المريء، وهو ما يشكّل تحذيرًا صحيًا بالغ الأهمية لملايين الأشخاص حول العالم ممن يفضلون احتساء مشروباتهم بدرجات حرارة مرتفعة.

دراسة تحذر: المشروبات الساخنة قد تسبب سرطان المريء

وأجريت الدراسة في بريطانيا بمشاركة نحو نصف مليون شخص، ونشرت نتائجها على الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية.

وتوصل الباحثون إلى أن تناول ثمانية أكواب أو أكثر يوميًا من الشاي أو القهوة بدرجات حرارة مرتفعة يزيد احتمالات الإصابة بسرطان المريء بمعدل ستة أضعاف مقارنة بمن يتجنبون المشروبات شديدة السخونة.



وأوضحت الدراسة أن المشروبات الساخنة تؤدي إلى تدمير الخلايا المبطنة لجدار المريء، ما يُضعف هذا الغشاء الحيوي ويجعله أكثر عرضة للتلف الناتج عن الارتجاعات الحمضية القادمة من المعدة.

ومع مرور الوقت، تتزايد احتمالات تحوّل هذه الأضرار إلى خلايا سرطانية.



ووجد الفريق البحثي أن مجرد رشفة واحدة بحجم 20 ملليلتراً من مشروب ساخن مثل القهوة يمكن أن ترفع درجة حرارة المريء الداخلية بأكثر من 12 درجة مئوية، وهو ارتفاع كافٍ لإحداث تلف في الخلايا الداخلية، خاصة إذا تكرر بشكل يومي.



وكانت الهيئة الدولية لأبحاث السرطان قد صنّفت المشروبات التي تتجاوز درجة حرارتها 65 درجة مئوية ضمن قائمة "المواد المحتملة المسببة للسرطان"، معتبرة أنها تحمل نفس درجة الخطورة التي يمثلها التعرض لدخان حرق الأخشاب أو الإفراط في تناول اللحوم الحمراء.



وفي المقابل، أشارت دراسة أميركية إلى أن درجة الحرارة المثالية لتناول القهوة أو الشاي دون الإضرار بالمريء يجب ألا تتجاوز 57.8 درجة مئوية، ونصح الباحثون بضرورة الانتظار لبضع دقائق بعد صب المشروب، حيث تنخفض درجة الحرارة عادة بمعدل يتراوح بين 10 و15 درجة مئوية خلال خمس دقائق فقط، ما يجعلها أكثر أمانًا للاستهلاك.



وتأتي هذه النتائج لتسلط الضوء على أهمية الوعي بدرجات حرارة المشروبات اليومية، لا سيما في ظل الانتشار الواسع لعادات تناول الشاي والقهوة الساخنة في مختلف الثقافات، ما يستدعي مراجعة هذه العادات من منظور صحي وقائي.