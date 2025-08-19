الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر عصير القصب من المشروبات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص في فصل الصيف، لمذاقه اللذيذ، كما أنه يعمل على ترطيب الجسم ومنحه الحيوية في الأجواء الحارة، لذلك، يتساءل الكثيرون عن سبب تغير لون عصير القصب إلى الأسود أو البني بعد دقائق من عصره، وما مدى صلاحيته في هذه الحالة.

سؤال حير الملايين.. لماذا يتغير لون عصير القصب بعد دقائق من شرائه؟ أخيراً عرفنا

يحتوي عصير القصب على نسبة عالية من السكر، مما يجعله يتغير اللون مع مرور الوقت، تُعرف هذه العملية بالأكسدة، حيث يتفاعل السكر الموجود فيه مع الأكسجين الموجود في الهواء، ويؤدي هذا التفاعل إلى تحول السكر إلى اللون البني أو الأسود، مما يجعل العصير يبدو داكن اللون، وفقًا لما ذكره موقع “juiceradvices”.

كيفية منعه من الأكسدة؟

هناك بعض الخطوات السهلة التي يمكن اتباعها لتجنب تغير لون عصير القصب، ومنها:

يجب تخزينه في وعاء محكم الإغلاق في الثلاجة، حيث يساعد ذلك على إبطاء عملية الأكسدة.

تساعد إضافة القليل من عصير الليمون إلى عصير القصب على منع تحوله إلى اللون البني.

لا بد من تناوله في أسرع وقت ممكن بعد شرائه، فكلما طالت مدة بقائه، زادت احتمالية تأكسده.

ما هي مدة صلاحيته؟