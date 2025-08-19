الرياض - كتبت رنا صلاح - مع مرور السنوات تبدأ البشرة في فقدان مرونتها، فتظهر التجاعيد والخطوط الدقيقة والترهلات، وهو ما يدفع الكثير من السيدات والفتيات للبحث عن حلول طبيعية بديلة عن المنتجات الباهظة أو الإجراءات التجميلية مثل البوتكس والفيلر.

ومن أفضل هذه الحلول هو تحضير كولاجين طبيعي منزلي يعيد للبشرة نضارتها ويمنحها مظهرًا مشدودًا ومشرقًا بأمان وفعالية.

«مش هتحتاجي بوتوكس ولا كريمات غالية!».. كولاجين طبيعي يشد التجاعيد ويفتح البشرة بفعالية مجنونة!

ملعقة كبيرة جيلاتين طبيعي.

ملعقة كبيرة عسل نقي.

ملعقة صغيرة زيت زيتون أو زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان حليب دافئ.

نصف ملعقة صغيرة عصير ليمون (اختياري للتفتيح).

طريقة التحضير:

ذوّبي الجيلاتين في الحليب الدافئ جيدًا حتى يختفي تمامًا.

أضيفي العسل والزيت وامزجي حتى يتكون خليط متجانس.

إذا لم تكن بشرتك حساسة، يمكنك إضافة عصير الليمون لزيادة فعالية التفتيح.

اتركي الخليط دقيقة ليزداد تماسكًا قبل الاستخدام.

طريقة الاستخدام:

اغسلي بشرتك جيدًا وجففيها.

طبقي الماسك بفرشاة أو بأطراف أصابعك على الوجه مع التركيز على مناطق التجاعيد أو البقع الداكنة.

اتركيه لمدة 20 دقيقة حتى يجف تمامًا.

انزعيه برفق، ثم اغسلي وجهك بماء فاتر يليه ماء بارد لغلق المسام.

يُفضل استخدام ماء الورد أو تونر طبيعي بعد الماسك لتهدئة البشرة وترطيبها.

فوائد الماسك للبشرة:

شد البشرة وتقليل مظهر الخطوط الرفيعة.

ترطيب عميق وتغذية بفضل العسل والزيوت الطبيعية.

تعزيز مرونة الجلد ومنحه إشراقة صحية.

تفتيح البقع الداكنة وتوحيد لون البشرة بفضل فيتامين C.

تقشير لطيف وتجديد لخلايا الجلد بفضل حمض اللاكتيك الموجود في الحليب.

ملاحظة مهمة: