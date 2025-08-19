الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعتبر تساقط الشعر مشكلة شائعة تؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار والخلفيات، وتتعدد أسبابه، مثل نمط الحياة أو البيئة أو الطقس، لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن هناك حيلة بسيطة يمكن أن تساعد في التغلب على هذه المشكلة.

بنسبة 99 %.. مكون سحري من مطبخك لعلاج تساقط الشعر

ووفقًا لما ذكره مصفف الشعر، جاويد حبيب، يمكن باستخدام مكون أساسي واحد في مطبخك المساعدة في حل مشاكل تساقط الشعر.

البصل لتعزيز نمو الشعر

جميع الإعلانات التي تقول إن الزيوت تعيد نمو الشعر هي مجرد خدع، بينما يمكن الاستفادة من مكون طبيعي بسيط ومتوفر في كل مطبخ وهو البصل. فكل ما عليك فعله هو استخدام عصير البصل وتدليك فروة الرأس به كما تفعل عند استخدام زيت الشعر، يجب تكرار هذه الحيلة مرتين أسبوعيًا، وستُلاحظ النتائج، إذ يساعد عصير البصل على إعادة نمو الشعر، ولذلك يجب وضعه على كامل رأسك.

يمكنك عصر بصلة طازجة جيدًا حتى تحصل على عصير يتميز برائحته النفاذة القوية ووضعه على شعرك، حيث إن البصل الذي نستخدمه يوميًا في المطبخ يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا في العناية بالشعر، وبالتالي، تعتبر هذه الحيلة الطبيعية فعالة جدًا وقد تساعد الكثير من الأشخاص على إعادة نمو شعرهم.

كيفية استخدام زيت الشعر؟

وأوضح مصفف الشعر أنه يجب وضع زيت الشعر على الشعر الرطب، وفيما يلي خطوات استخدامه: