الرياض - كتبت رنا صلاح - كشف الدكتور سوراب سيثي، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والمدرب بجامعة هارفارد، أن التوقف عن تناول السكر لمدة أسبوعين فقط يمكن أن يُحدث تغييرات مذهلة في الجسم.

لن تتخيل ماذا يحدث لـ جسمك ووجهك بعد التوقف عن تناول السكـر لمدة أسبوعين فقط؟!

تغيرات في شكل الوجه: يقل الانتفاخ في الوجه، وتختفي السوائل المحتبسة حول العينين، مما يعيد الوجه إلى توازنه الطبيعي.

صحة الأمعاء والكبد: يعود توازن ميكروبيوم الأمعاء إلى طبيعته، مما يحسّن عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية، كما يقلل من تراكم دهون البطن ودهون الكبد.

تحسين مظهر البشرة: تقل مشكلات البشرة مثل حب الشباب والبقع الحمراء، حيث أظهرت دراسات أن المشروبات الغازية الغنية بالسكر تزيد من خطر الإصابة بحب الشباب.

الصحة العامة: يساهم التوقف عن السكر في تحسين مستويات الطاقة والنوم، ويعزز فقدان الوزن، ويقوي الشعر والبشرة والأظافر.

نصائح لتقليل استهلاك السكر

يُشير الخبراء إلى أن السكر قد يسبب الإدمان، لذا ينصحون بالتعامل معه بوعي، ولتقليل استهلاكه، توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية باتباع النصائح التالية: