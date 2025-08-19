الرياض - كتبت رنا صلاح - تعتبر طرق العلاج بالضغط بالأصابع من أشهر الأساليب في اليابان والصين حيث يعتقد أنها تساهم في إطالة العمر وتحسين جودة الحياة فعلى مر العصور، اتبعت هذه الدول تقنيات علاجية فريدة تعتمد على نقاط معينة في الجسم، مما جعل العديد من الأشخاص الذين يصلون إلى عمر المئة عام تظهر أسماؤهم ضمن المعمرين في هذه الثقافات.

اكتشاف مذهل.. نقطة في جسمك تشفي الأمراض وتفقدك نصف كيلو يومياً

تم اكتشاف حوالي 12 خط طاقة في الجسم البشري و360 نقطة هامة تعرف بالنقاط السحرية تعتبر هذه النقاط مركزا للطاقة والتعامل معها بشكل صحيح يمكن أن يساهم في علاج العديد من الأمراض يعد فهم هذه النقاط خطوط الطاقة أمرا ضروريا للتحكم في تقلبات النشاط والطاقة في الجسم من خلال استخدام تقنيات التدليك، يمكن تحسين صحة الأعضاء وتعزيز توازن الجسم.

نقطة “زوسان لي” وتجديد الشباب

من بين النقاط السحرية التي تم اكتشافها تبرز نقطة “زوسان لي” التي تعرف بأنها المسؤولة عن تجديد الشباب والوقاية من الشيخوخة أطلق عليها الناس في الصين واليابان اسم “نقطة طول العمر” وهذا ليس من فراغ فهي قادرة على علاج أكثر من 100 مرض في الجسم تقع هذه النقطة تحت الركبة ويعد تدليكها يوميا وسيلة فعالة لتنظيم جميع وظائف الجسم.

فوائد تدليك نقطة “زوسان لي”

تدليك نقطة “زوسان لي” له فوائد عديدة فهو لا يساعد فقط في تنظيم وظائف الجسم، بل يساهم أيضا في الحفاظ على صحة الإنسان من الأمراض الأبحاث تشير إلى أن تدليك نقطة واحدة قد يكون له تأثيرات عميقة على الجسم منها تعزيز فرص إطالة عمر الإنسان وإمكانية فقدان نصف كيلوغرام من الوزن يوميا بفضل تأثيراتها الفعالة.