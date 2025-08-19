الرياض - كتبت رنا صلاح - عالم النباتات زاخم بالعديد من الأنواع المفيدة والمدهشة بفوائدها، لكن هذا النبات الذي سوف نتحدث عنه بالتفصيل خلال السطور القادمة تحديدا فاق حدود التصوّر! هذا النبات الذي يقهر الطبيعة والعادة، يتمتع بقدرة الفائقة على البقاء حيا لعدة سنوات طويلة بدون أن يشرب نقطة ماء، يغفو ذلك النبات طويلًا في صمت الصحراء، ثم يرجع للحياة من جديد باللون أخضر المنعش بمجرد لمسة بسيطة للغاية من الرطوبة والغريب في هذا الأمر أن هذا النبات السحري لا يثير الدهشة فقط بسبب قدرته الكبيرة للغاية على البقاء أطول فترة على قيد الحياة، بل يعود إلى دوره العظيم في دنيا الطب، حيث يُستعمل في صناعة الكثير من الأدوية والعديد من العلاجات الطبيعية التي تكافح للالتهابات وتساعد وبقوة على تقوية المناعة، وكذلك تعزز صحة وسلامة الجلد وحماية صحة الجهاز التنفسي.

نبات يعيش مئات السنين بدون ماء… وبيستخدم في صناعة أدوية كتيرة!!

نبات الكفغان يعتبر من النباتات الغريبة المختلفة، كما أنه يكون ملفت للأنظار وذلك بسبب قدرته الكبيرة على تحمل الظروف المناخية المتنوعة، حيث أنه يمتلك القدرة على التكيف مع الظروف الجافة وأيضا يمكن البقاء على قيد الحياة لعدة سنوات بدون ماء بل يمكن أيضا أن يفقد 95% من محتواه من الرطوبة دون أن يتعرض للتلف أو لأي أضرار، وذلك النوع من النباتات يتميز بأوراقه الخضراء الرقيقة، كما أنه ينمو في التربة الرملية الجافة، ويستطيع أن يعيش تحت أشعة شمس شديدة.

كيفية استخدام نبات الكفغان

هل تدركوا بأن الموطن الأصلي لذلك النوع من النباتات هو جنوب نيومكسيكو إلى غرب تكساس وأمريكا الوسطى، وأيضا هل تدركوا بأن يمكن استخدام ذلك النوع من النباتات في الكثير من الأمور، حيث أن يتم استخدامه عن طريق نقع ملعقة منه في الماء الساخن ويتم استخدام الشاي الناتج منه وذلك لعلاج نزلات البرد والتهاب الحلق، كما أنه أيضا يساعد على تسهيل عملية الولادة ويقوم بامتصاص الطاقة السلبية من الجسم.