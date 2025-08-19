الرياض - كتبت رنا صلاح - أعشاب تقلل من السكر، مرض السكري من الأمراض المزمنة التي تتطلب مراقبة مستمرة لمستوى السكر في الدم. إلى جانب الأدوية والعلاجات الطبية، يلجأ الكثيرون إلى الأعشاب الطبيعية التي قد تساعد في خفض مستويات السكر وتحسين التحكم به. تحتوي بعض الأعشاب على مركبات فعالة تساعد في تحسين حساسية الأنسولين أو خفض امتصاص السكر، مما يجعلها داعمًا جيدًا لمرضى السكري تحت إشراف الطبيب.

"انسـى دوا السكـر بعد الوصفـة دي" أعشاب تقلل من السكر في الدم والسكر التراكمي.. مفعولها زي السحر

القرفة

تعتبر القرفة من أكثر الأعشاب شهرة في تقليل مستويات السكر بالدم، حيث تساعد في تحسين حساسية الأنسولين، كما أنها تقلل من امتصاص الكربوهيدرات في الأمعاء. تناول نصف إلى ملعقة صغيرة يوميًا يمكن أن يكون مفيدًا.

الحلبة

الحلبة تحتوي على ألياف تساعد على إبطاء امتصاص السكر في الجهاز الهضمي، كما تزيد من إفراز الأنسولين. يمكن تناول بذور الحلبة منقوعة في الماء أو إضافتها للطعام.

الزنجبيل

يُعرف الزنجبيل بقدرته على تحسين عملية التمثيل الغذائي للسكر في الجسم، وله تأثير مضاد للالتهابات قد يساعد في تقليل مقاومة الأنسولين.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات أكسدة قوية تحسن من عملية الأيض وتساعد في تقليل مستويات السكر، بالإضافة إلى دعم صحة القلب.

المرمية

أظهرت بعض الدراسات أن المرمية قد تساهم في خفض مستويات السكر في الدم، خاصة عند تناولها كشاي بانتظام.

الكركم

الكركم يحتوي على مركب الكركمين الذي يساعد في تقليل الالتهابات وتحسين حساسية الأنسولين، مما يدعم ضبط السكر.

القرنفل

يساعد القرنفل في تحسين مستويات السكر وتقليل مضاعفات السكري من خلال خصائصه المضادة للأكسدة.

كيفية استخدام الأعشاب

يمكن تناول هذه الأعشاب على شكل شاي، أو إضافتها للطعام، أو كمكملات غذائية بعد استشارة الطبيب المختص. يجب تجنب الإفراط في الاستخدام، ومتابعة مستوى السكر بانتظام.

تحذيرات مهمة

لا تغني الأعشاب عن الأدوية الطبية الموصوفة من الطبيب.

يجب استشارة الطبيب قبل البدء في تناول أي نوع من الأعشاب خاصة لمن يتناولون أدوية خفض السكر، لتجنب التداخلات.

مراقبة مستوى السكر ضرورية لتعديل الجرعات حسب الحاجة.

الأعشاب التي تقلل من السكر قد تكون إضافة مفيدة لدعم علاج السكري، ولكنها ليست بديلاً كاملاً للعلاج الطبي. الاستخدام الصحيح والمتوازن لها، تحت إشراف طبي، يساعد في تحسين جودة الحياة والسيطرة على المرض بشكل أفضل.