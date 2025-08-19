الرياض - كتبت رنا صلاح - تعاني الكثير من الفتيات من اسمرار منطقة الإبطين، وهو أمر شائع يتمثل في تغير لون الجلد على الرغم من أن هذا الإشكال ليس مرضا، إلا أنه قد يسبب الإحراج للبعض إذا كنت تبحثين عن حلول طبيعية لتفتيح الإبطين فأنت في المكان الصحيح في هذا المقال، سنستعرض أفضل عشر طرق طبيعية لتفتيح هذه المنطقة.

ممنوع دخول العزاب.. أقوى وصفة طبيعية للعروسة لتبييض الإبطين هتخليهم منورين

1. الخيار

يعتبر الخيار من أفضل المكونات الطبيعية التي يمكن استخدامها لتفتيح الإبطين يمكنك فرك شريحة رقيقة من الخيار على الإبطين أو وضع عصيره مباشرة، وتكرار هذه العملية يوميا. ستلاحظين الفرق في لون البشرة في غضون فترة قصيرة.

2. البطاطس

تعمل البطاطس كمواد مبيضة طبيعية قومي بفرك شريحة رقيقة من البطاطس على الإبطين أو احصلي على عصير البطاطس وضعيه في هذه المنطقة يجب أن يتم ذلك مرة واحدة يوميا لتحقيق أفضل النتائج.

3. الليمون

الليمون بمثابة مقشر طبيعي للجلد افركي قطعة من الليمون على الإبطين لبضع دقائق ثم اتركيه لفترة ليقوم بعمله في إزالة خلايا الجلد الميتة وتفتيح البشرة من المهم أن يتم اختبار حساسية الجلد قبل الاستخدام.

4. الخميرة

يمكنك مزج الخميرة مع الماء لصنع عجينة سميكة افركي هذه العجينة تحت الإبطين ثم اغسليها بعد أن تجف يفضل تكرار هذه العملية عدة مرات في الأسبوع للحصول على نتائج مرضية.

5. قشر البرتقال

يمكنك تجفيف قشور البرتقال في الشمس ثم طحنها اخلطي القشر المطحون مع قليل من ماء الورد والحليب لصنع معجون سميك افركي المعجون تحت الإبطين واتركيه لمدة عشر دقائق قبل شطفه بالماء البارد يمكنك تكرار هذه الطريقة مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا.

6. زيت جوز الهند

زيت جوز الهند ترطيب ممتاز للبشرة دلكي تحت الإبطين بمجموعة من زيت جوز الهند واتركيه لمدة 10 إلى 15 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الدافئ والصابون يمكنك تكرار هذه العملية مرتين إلى ثلاث مرات يوميا.

7. الخل

امزجي قليل من دقيق الأرز مع الخل لصنع عجينة سميكة ضعي هذه العجينة تحت الإبطين واتركيها حتى تجف لمدّة 10 إلى 15 دقيقة قبل غسلها بالماء الدافئ.

8. الحليب

حفنة من الحليب مع ملعقة من الطحين يمكن أن تصنع عجينة سميكة توضع تحت الإبطين. اتركيها لمدة 15 دقيقة قبل أن تشطفيها بالماء البارد كما يفضل تكرار العملية مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على نتائج فعالة.