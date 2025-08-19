الرياض - كتبت رنا صلاح - تعتبر المضادات الحيوية من الأدوية الهامة التي يوصي بها الأطباء لعلاج العديد من الأعراض خاصة تلك الناجمة عن الفيروسات والجراثيم لكن هل تعلم أنه يمكنك إعداد مضاد حيوي طبيعي في منزلك بمكونات بسيطة ومتاحة في هذا المقال سنستعرض طريقة فعالة لإعداد مضاد حيوي منزلي يساهم في تعزيز صحة الجسم ومكافحة الأمراض.

الوصفة السحرية.. مضاد حيوي طبيعي في مطبخك يحميك من العدوى ورخيص الثمن

لتحضير المضاد الحيوي الطبيعي، تحتاج إلى المكونات التالية:

700 ملل من خل التفاح

ربع كوب من الثوم المفروم

ربع كوب من البصل المفروم ناعما

2 فلفل حار مقطع صغيرا

ربع كوب من الزنجبيل المطحون

2 ملعقة كبيرة من الفجل المبشور

2 ملعقة كبيرة من الكركم

هذه المكونات غنية بالفيتامينات والإنزيمات والبروبيوتيك التي تعزز من صحة الجسم.

خطوات التحضير

لإعداد المضاد الحيوي اتبع الخطوات التالية:

اخلط جميع المكونات معا باستثناء خل التفاح.

ضع الخليط في برطمان زجاجي محكم ثم أضف له خل التفاح وأغلق البرطمان جيدا.

قم برج البرطمان بشكل جيد للحفاظ على توازن المكونات وافتحه بعناية.

احتفظ بالبرطمان في مكان بارد لمدة أسبوعين، مع رجه يوميا لتحفيز التفاعل.

بعد مرور الأسبوعين قم بتصفية الخليط باستخدام قطعة شاش واحفظ المستخلص في الثلاجة.

كيفية الاستخدام

يمكنك تناول ملعقة صغيرة من هذا المستخلص عند الحاجة يعتبر هذا المضاد الحيوي الطبيعي وسيلة رائعة للتعزيز من صحة الجسم وتخفيف الأعراض المرتبطة بالأمراض.

الفوائد الصحية

تتعدد الفوائد الصحية لهذا المضاد الحيوي الطبيعي، ومنها: