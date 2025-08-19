الرياض - كتبت رنا صلاح - هل تعلم أن هناك نقطة محددة في جسم الإنسان يمكن أن تساعد في إطالة العمر؟ وفقا للعديد من الدراسات والتقاليد الشعبية في الصين واليابان، فإن هذه النقطة تلعب دورا مهما في تعزيز الصحة العامة وطول العمر.

سر صيني قديم.. لمسة واحدة في هذه النقطة تعزز صحتك وتطيل عمرك ..تعرف عليها

تعرف هذه النقطة بأنها تقع أسفل ركبة الإنسان وتعتبر من النقاط الحيوية في الجسم يعتقد المعالجون بالعلاج بالضغط والوخز بالإبر أن تحفيز هذه النقطة يمكن أن ينشط الأجهزة المختلفة في الجسم بالإضافة إلى ذلك فإن تدليك هذه النقطة برفق يمكن أن يكون له فوائد صحية رائعة مثل تحسين الدورة الدموية وتعزيز وظائف الأعضاء، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين نوعية الحياة.

الفوائد الصحية

تؤكد الأبحاث أن تدليك هذه النقطة يعمل على تنشيط الغدد الكظرية، والتي تلعب دورا مهما في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين الهضم، وعلاج حالات الإمساك المزمن والتهاب المعدة كما أن هذه النقطة تعتبر مفيدة لدعم الجهاز المناعي، مما يساعد في الوقاية من العديد من الأمراض.

طريقة التدليك

إذا كنت ترغب في تجربة فوائد هذه النقطة يمكنك اتباع الخطوات التالية لتدليكها بشكل صحيح أولا قم بتحضير فص من الثوم وقطعه إلى شرائح ضع الشريحة على النقطة المراد تدليكها وابدأ بدفعها برفق تأكد من أن جلدك يصبح محمرا، فهذا يدل على أن الدورة الدموية تتدفق بشكل جيد إلى المنطقة يفضل القيام بهذه العملية في الصباح الباكر أو بعد تناول وجبة الإفطار، ويفضل تجنب القيام بها قبل النوم حيث قد تسبب الأرق.

نصائح إضافية

لتحقيق أقصى استفادة من تدليك هذه النقطة يستحسن أن تكون في حالة استرخاء تامة يمكنك إجراء تمرينات تنفس بسيطة أو التأمل لتحسين فعالية التدليك لا تنس أن تكون منتظما في هذا الروتين لتحسين صحتك بمرور الوقت.

في النهاية الاعتناء بالصحة ليس مجرد واجب، بل هو فن يستحق التجربة يمكنك البدء اليوم بإدخال تدليك هذه النقطة في روتينك اليومي، لتشعر بفوائده بشكل ملحوظ في حياتك.