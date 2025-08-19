” معجزة جبارة نزلت من السماء ” .. عشبة منسية خارقة تنشط الذاكرة وتقوي المناعة وتنهي هشاشة العظام 

الرياض - كتبت رنا صلاح - في عالم الأعشاب الطبية، تبرز المريمية الحمراء ككنز طبيعي نادر، قلّما يُسلّط عليه الضوء رغم فوائده الصحية المذهلة. لطالما استخدمها الإنسان منذ القدم في وصفات الطب التقليدي، لكن مع تطور العلم، أثبتت الدراسات الحديثة فعالية هذه العشبة في علاج مجموعة واسعة من المشكلات الصحية، بدءًا من تعزيز وظائف الدماغ والذاكرة، مرورًا بـ تقوية جهاز المناعة، ووصولًا إلى حماية العظام من الهشاشة. ومع أن الكثيرين لم يسمعوا بها من قبل، إلا أن خصائصها الفريدة جعلت منها خيارًا مفضلًا لدى المهتمين بالصحة والعلاج الطبيعي.

تعد المريمية الحمراء من العوامل الطبيعية التي تساهم بشكل فعال في تحسين الذاكرة وزيادة التركيز فهي تحتوي على مركبات تعمل على تحفيز الدورة الدموية في الدماغ مما يساهم في تعزيز الوظائف العقلية بشكل عام بالإضافة إلى ذلك تعمل المريمية الحمراء على تقوية جهاز المناعة بفضل احتوائها على مضادات أكسدة قوية تساهم في محاربة الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة وبالتالي حماية الجسم من العديد من الأمراض.

تحسين صحة العظام والهضم

تساعد المريمية الحمراء أيضا في علاج هشاشة العظام خصوصاً لدى كبار السن حيث تعمل على تحسين امتصاص الكالسيوم في الجسم مما يساهم في تقوية العظام والمفاصل كما أن لها تأثيرات إيجابية على الجهاز الهضمي حيث تساعد في علاج مشاكل المعدة مثل عسر الهضم والانتفاخ وذلك بفضل قدرتها على تحفيز إفراز العصارات الهضمية مما يسهل عملية الهضم ويحسن من الصحة العامة للجهاز الهضمي.