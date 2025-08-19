"العالم كله لازم يعرفها" .. فتاة مصرية تكشف عن عشبة سحريه برخص التراب تمنع ارتفاع الكولسترول

الرياض - كتبت رنا صلاح - الجميع يعرف الكمون ولكن لا يعرف قيمته الساحرة وفوائده الكبيرة، هذه العشبة السحرية لا يمكن الاستغناء عنها في كل مطبخ حول العالم تقريبًا ، تُعتبر بذور الكمون من أشهر أنواع البهارات في العالم، حيث تُضيف نكهة مميزة إلى أطباق عديدة، وتتمتع بفوائد صحية لا تُعد ولا تُحصى ، تابع معنا.

بذور الكمون غنية بالخصائص المناعية والمضادة للبكتيريا والأورام، وفقًا لموقع “Indian Culture”. بعض المركبات في الكمون تساعد على تعزيز إفراز اللعاب وتنشيط الإنزيمات الهضمية، مما يسهل عملية الهضم ويعزز الصحة العامة.

كما تُستخدم بذور الكمون في علاج ضعف الشهية، وأمراض القلب، والحمى، والإسهال، والقيء، والوذمة.

ويحتوي هذا النوع من التوابل على نسبة عالية من الحديد. ويُعتبر مصدر جيّد للمنغنيز، والكالسيوم، وفيتامين “B-1“، والفوسفور.

ويُعتقد أن الكمون يُحسّن الذاكرة، ويُخفف من التوتر.

وأفادت بعض الأبحاث أن استهلاكه بشكل منتظم لا يضيف إلى صحتك فحسب، ولكن أيضًا إلى سنوات حياتك، وفقًا لما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ”Indian Culture“.

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ”المكتبة الوطنية للطب” في أمريكا أن هناك أدلة وافرة على الأنشطة البيولوجية والطبية الحيوية للكمون، والتي تُعزى بشكل عام إلى مكوناته النشطة، مثل “التربين” و”الفينولات” و”الفلافونيدات”.

وتم استخدام الكمون على نطاق واسع في الطب التقليدي لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض.

ويأتي من بينها:

نقص شحميات الدم

السرطان

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية، عبر حسابها الرسمي على منصة “X“، في وقت سابق، أن شرب الكمون يساعد على علاج الغازات والانتفاخ الناتج عن القولون العصبي.

استخدامات الكمون في المطبخ

يُستخدم الكمون بشكل أساسي في توابل التاكو، وهو طعام تقليدي من المطبخ الكلاسيكي، حيث يرتكز على خبز الذرة.

ويتناسب جيّدًا مع الحمص، والأرز، والخضار، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لـ”مايو كلينك”، وهي مجموعة طبية وبحثية لا تهدف إلى الربح، مقرها الرئيسي في مدينة روتشيستر بولاية مينيسوتا الأمريكية.

ويمكن أيضًا استخدام الكمون في تتبيلة اللحوم المشوية، والدواجن، والمأكولات البحرية.

فوائد الكمون الصحية

تتعدد فوائد الكمون لصحة الجسم لما يحتويه من العديد من المركبات الفعالة، وفيما يلي نوضح أبرز فوائد الكمون: