معجزة نزلت من السماء .. عشبة ربانية تنمو في الصحراء تعالج الكبد وتنقيه من السموم تماما وتعتبر الحل الأمثل

الرياض - كتبت رنا صلاح - في زمن كثرت فيه الأمراض وارتفعت فيه كلفة العلاج، ظهرت عشبة نادرة كأنها هدية من السماء، تنمو بصمت وسط رمال الصحراء، لكنها تحمل في أوراقها شفاءً مدهشاً للكبد وتنقية شاملة من السموم، حتى أطلق عليها الأطباء والمختصون لقب “الكنز الطبي المدفون”المفاجأة الأكبر؟ هذه العشبة تمتلك قدرة خارقة في مكافحة السرطان وتحفيز تجدد الخلايا بشكل مذهل، مما يجعلها أملًا جديدًا لمن يبحثون عن العلاج الطبيعي الفعّال بعيدًا عن الكيماويات والمركبات الصناعية.

1. حماية الكبد

تُعد عشبة شوك الجمل علاجًا تقليديًا فعالًا لصحة الكبد، وتُستخدم بشكل شائع كمكمل غذائي للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد مثل التهاب الكبد، الكبد الدهني، وحتى سرطان الكبد.

أظهرت دراسة أجريت عام 2021 تحسنًا في وظائف الكبد لدى الأشخاص المصابين بالكبد الدهني غير الكحولي الذين تناولوا مكملات شوك الجمل، كما يُعتقد أنها تقلل من التلف الناتج عن الجذور الحرة أثناء عملية التمثيل الغذائي للمواد السامة.

مع ذلك، تبقى الحاجة قائمة لمزيد من الدراسات لتحديد الجرعات المناسبة ومدة العلاج المثلى.

2. دعم وظائف الدماغ

استُخدمت شوك الجمل قديمًا في علاج الأمراض العصبية مثل الزهايمر والشلل الرعاش، وتتميز العشبة بخصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات، ما يجعلها قادرة على حماية خلايا الدماغ من التلف.

أظهرت دراسات على الحيوانات أن “سيليمارين” يُقلل من تراكم اللويحات البروتينية المرتبطة بمرض الزهايمر، إلا أن تأثيره على البشر لم يُدرس بعمق بعد.

3. الوقاية من هشاشة العظام

تلعب عشبة شوك الجمل دورًا محتملاً في تعزيز صحة العظام، وأظهرت تجارب على الحيوانات أن “سيليمارين” يُحفز تمعدن العظام ويُقلل من فقدان الكتلة العظمية، مما يجعلها علاجًا وقائيًا واعدًا للنساء بعد انقطاع الطمث.

4. تحسين علاج السرطان

تُظهر الدراسات الحديثة أن عشبة شوك الجمل قد تُعزز فعالية العلاج الكيميائي ضد السرطان وتقلل من آثاره الجانبية، وكما يُعتقد أنها تحفز النشاط المضاد للأورام وتحمي الخلايا السليمة من التلف.

ومع ذلك، فإن الدراسات البشرية المتوفرة لا تزال محدودة، ما يترك الباب مفتوحًا لمزيد من البحث.

5. تعزيز إنتاج حليب الأم

تشير دراسة عشوائية قديمة إلى أن تناول “سيليمارين” يوميًا لمدة 63 يومًا زاد من إنتاج الحليب لدى الأمهات المرضعات بنسبة 64%، فإن الأدلة المتاحة حاليًا غير كافية لتأكيد سلامة وفعالية هذا الاستخدام.

6. علاج حب الشباب

يُعتقد أن الإجهاد التأكسدي يلعب دورًا في تطور حب الشباب، وهنا تظهر فائدة عشبة شوك الجمل بفضل خصائصها المضادة للأكسدة، وأظهرت دراسة أجريت عام 2012 أن تناول مكملات “سيليمارين” لمدة 8 أسابيع قلل من ظهور حب الشباب بنسبة 53%.

7. خفض مستويات السكر في الدم

تُعد عشبة شوك الجمل مكملًا واعدًا لإدارة مرض السكري من النوع الثاني، وتوصلت دراسة أجريت عام 2021 أن “سيليمارين” يُحسن من حساسية الإنسولين ويُخفض مستويات السكر في الدم.

هل عشبة شوك الجمل آمنة؟