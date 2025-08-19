الرياض - كتبت رنا صلاح - يعاني الكثيرون من مشكلة رائحة العرق المزعجة التي تؤثر على الثقة بالنفس وتسبب إحراجًا في المواقف الاجتماعية، ورغم توافر مزيلات العرق الكيميائية في الأسواق، يفضل كثيرون البحث عن حلول طبيعية آمنة وصحية يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة، وتلعب المكونات البسيطة مثل الليمون، الخل، زيوت طبيعية، وصودا الخبز دورًا كبيرًا في القضاء على البكتيريا المسببة للرائحة وتقليل التعرق، دون التسبب في تهيج الجلد، وفي هذا المقال سنتعرف على أفضل الخلطات الطبيعية المنزلية التي تساعد على التخلص من رائحة العرق بطريقة فعّالة وآمنة، مع الحفاظ على صحة البشرة.

نسيت يعني إيه إحراج بعد الوصفة دي.. خلطة طبيعية في المنزل تخلصك من رائحة العرق وتفتح تحت الإبطين بانتعاش

رائحة العرق المزعجة مشكلة يعاني منها كثير من الناس، لكنها يمكن التغلب عليها بطرق طبيعية وآمنة باستخدام مكونات متوفرة في المنزل، إليك أبرز الخلطات الفعّالة:

صودا الخبز والليمون

اخلط ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع بضع قطرات من عصير الليمون، وطبق الخليط على منطقة تحت الإبط لمدة 10 دقائق قبل الاستحمام، حيث تساعد هذه الوصفة على امتصاص الرطوبة وقتل البكتيريا المسببة للرائحة.

خل التفاح والماء

امزج مقدار متساوٍ من خل التفاح والماء واستخدمه كغسول يومي للمنطقة المصابة، حيث يعمل الخل على موازنة حموضة الجلد ومنع تكاثر البكتيريا.

زيت شجرة الشاي

ضع بضع قطرات من زيت شجرة الشاي المخفف بزيت ناقل مثل زيت جوز الهند على تحت الإبط، حيث يمتاز الزيت بخصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات.

جل الألوفيرا

وضع طبقة رقيقة من جل الألوفيرا الطازج يساعد على تهدئة الجلد وتقليل التعرق والرائحة.

بودرة الذرة أو النشا

يمكن استخدام بودرة الذرة أو النشا لامتصاص الرطوبة وتقليل الرائحة طوال اليوم.