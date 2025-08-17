الرياض - كتبت رنا صلاح - أشار تقرير حديث إلى أن بعض أنواع الشاي الطبيعي قد تسهم بشكل فعّال في محاربة التجاعيد وتعزيز نضارة البشرة دون الحاجة إلى تدخلات تجميلية مثل الجراحة أو الحقن.

خمسة أنواع شاي تعزز شباب البشرة

وتضمنت القائمة الشاي الأبيض، الذي يساعد على الحفاظ على الكولاجين، والرويبوس الغني بمركبات تدعم نعومة الجلد، إلى جانب الكركديه الذي يعزز إنتاج الكولاجين وحمض الهيالورونيك.

كما يُسهم شاي البابونج في تهدئة البشرة وتحفيز تجدد خلاياها، بينما يعمل شاي الماتشا كمضاد قوي للأكسدة يقلل من تأثير التوتر والأشعة الضارة.

ويرى الخبراء أن دمج هذه المشروبات في نمط الحياة اليومي يشكل بدائل طبيعية فعالة للعناية بالبشرة مع فوائد طويلة الأمد.