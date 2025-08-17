الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعد شاي "هوجيتشا" الياباني أحدث الاتجاهات في عالم المشروبات الطبيعية، حيث بدأ يجتذب الأنظار عالميًا كنمط جديد أقل كافيين وأكثر دفئًا مقارنةً بالقهوة الكلاسيكية أو مشروب "الماتشا" الأخضر الشهير.
شاي هوجيتشا يكتسب شعبية
يُحضر من أوراق وسيقان نبات الكاميليا الصينية بعد تحميصها، وليس تبخيرها كما يحدث في أنواع الشاي الياباني الأخرى، ما يمنحه لونًا بنيًا ورائحة دخانية ناعمة بلمسات الكراميل والمكسرات.
ويتميز "الهوجيتشا" بانخفاض محتواه من الكافيين، مما يجعله مثاليًا لفترات المساء أو لمن يتجنبون المنبهات، كما يُقدَّم في صورة "لاتيه الهوجيتشا" عند مزجه بالحليب، ليمنح نكهة ناعمة تشبه الكاكاو مع لمسات من الدخان والمكسرات
ويمكن تحضيره بطريقتين:
- عبر مسحوق الهوجيتشا: إذ يُخلط مع الماء الدافئ ثم يُضاف إليه الحليب المُسخن والمحليات مثل العسل أو الفانيليا.
- أو باستخدام الأوراق التقليدية: تُنقع في الماء الساخن ثم تُصفّى وتُضاف إليها الحليب حسب الرغبة.
- ويكتسب هذا المشروب رواجًا متزايدًا في أوروبا وآسيا، لا سيما بين محبي المشروبات الصحية والهادئة، ما يجعله منافسًا واعدًا لموجة "الماتشا" التي اجتاحت الأسواق سابقًا.