الرياض - كتبت رنا صلاح - أكّد خبراء في التغذية وطب الأعصاب أن النظام الغذائي يلعب دورًا محوريًا في دعم صحة الدماغ، خاصة بعد سن الأربعين، حيث تبدأ التغيرات الطبيعية المرتبطة بالتقدم في العمر بالتأثير على وظائف الدماغ مثل التركيز والذاكرة والمزاج.

أفضل أطعمة لصحة الدماغ بعد الأربعين

أن تدفق الدم إلى الدماغ يتباطأ مع التقدم في السن، كما تنخفض مستويات بعض النواقل العصبية المهمة، مما يزيد من احتمالية التدهور المعرفي. ومع ذلك، يُمكن للغذاء الصحي أن يسهم في تقليل هذه الآثار.

وأوضح طبيب الأعصاب ألكسندر زوبكوف أن النظام الغذائي الغني بالعناصر المضادة للأكسدة والالتهابات يساعد على حماية خلايا الدماغ من التلف، ويدعم إصلاحها ويحسن الأداء المعرفي.

من جهتها، شددت يوكو هارا، مديرة قسم الشيخوخة في مؤسسة "اكتشاف أدوية الزهايمر"، على أهمية الدمج بين الغذاء الصحي والأسلوب الحياتي النشط، لافتة إلى أن بعض القدرات المعرفية مثل الذكاء المتبلور تزداد مع التقدم في السن.

وفيما يلي أبرز الأطعمة التي ينصح بها الخبراء لدعم صحة الدماغ بعد الأربعين:

الشاي الأخضر: يحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل الكاتيكين والفلافونويد، إلى جانب الكافيين والـ "إل-ثيانين" الذي يعزز التركيز ويقلل التوتر.

يحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل الكاتيكين والفلافونويد، إلى جانب الكافيين والـ "إل-ثيانين" الذي يعزز التركيز ويقلل التوتر. الجوز: مصدر غني بأحماض أوميغا-3 (ALA) والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة، ويرتبط بتحسين وظائف الدماغ، خاصة لدى من لديهم استعداد وراثي للإصابة بألزهايمر.

مصدر غني بأحماض أوميغا-3 (ALA) والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة، ويرتبط بتحسين وظائف الدماغ، خاصة لدى من لديهم استعداد وراثي للإصابة بألزهايمر. الفطر: يحتوي على مضادات أكسدة نادرة مثل الإرغوثيونين، بالإضافة إلى فيتامينات B والأحماض الأمينية، ما يجعله غذاءً داعمًا للدماغ والطاقة العصبية.

يحتوي على مضادات أكسدة نادرة مثل الإرغوثيونين، بالإضافة إلى فيتامينات B والأحماض الأمينية، ما يجعله غذاءً داعمًا للدماغ والطاقة العصبية. الأسماك الدهنية: مثل السلمون والسردين، الغنية بأحماض DHA أوميغا-3، التي تُعد أساسية لبنية خلايا الدماغ ووظائفه.

مثل السلمون والسردين، الغنية بأحماض DHA أوميغا-3، التي تُعد أساسية لبنية خلايا الدماغ ووظائفه. التوت الأزرق: غني بمركب الأنثوسيانين، الذي يساعد على تحسين الذاكرة ويقاوم الإجهاد التأكسدي.

غني بمركب الأنثوسيانين، الذي يساعد على تحسين الذاكرة ويقاوم الإجهاد التأكسدي. الخضراوات الورقية: مثل السبانخ والكرنب، وتحتوي على فيتامين ك، اللوتين، وحمض الفوليك، وتُسهم في إبطاء التدهور المعرفي.

وأكد الخبراء أن اتباع نظام غذائي متوازن، متنوع وغني بهذه الأطعمة، قد يشكل خطوة فعالة في الحفاظ على صحة الدماغ وتعزيز القدرة الذهنية مع التقدم في العمر.